La foto, il bacio e quell'"amore": Eros Ramazzotti sui social con la nuova fiamma

I nostalgici della coppia Eros Ramazzotti - Michelle Hunziker dovranno farsene una ragione. Il cantautore è innamorato: sì. Ma non dell'ex moglie. A giudicare dalla foto pubblicata su Instagram poche ore fa dall'artista, una misteriosa donna sembra avere fatto breccia nel cuore di Ramazzotti ma la sua identità rimane sconosciuta. Per qualcuno si tratterebbe di una modella curvy con la quale era stato paparazzato mesi fa. Per altri, invece, si tratterebbe solo di un'amica ma il bacio sulle labbra e quella scritta - "auguri amore" - non lascerebbero dubbi sul gesto del cantante.

L'ultima rivelazione

La rivelazione è arrivata a sorpresa durante la tappa a Praga della tournée mondiale di Eros Ramazzotti. L'artista si trova in Repubblica Ceca con il suo "Battito Infinito World Tour" e ha documentato alcuni momenti dell'ultimo concerto nelle storie del suo account Instagram. Tra un video e una foto sul palco insieme ai suoi fan, Eros ha condiviso anche lo scatto di un bacio con una donna misteriosa. Nell'immagine il cantante e la bellissima mora si scambiano un bacio sulle labbra e la dedica che l'artista le ha riservato non lascerebbe dubbi sul ruolo che la donna riveste nella sua via. " Auguri amore mio ", ha scritto Ramazzotti, parlando del sentimento che li lega.

Chi è la nuova fidanzata

L'identità della donna rimane un mistero, ma sui social network si è già scatenata la caccia all'indizio. Secondo qualcuno si tratterebbe di Giulia Accardi, la modella con la quale era stato paparazzato qualche mese fa dal settimanale Diva e Donna. Per altri, invece, la storia sarebbe finita da tempo e nel cuore di Eros sarebbe entrata a sorpresa la misteriosa mora, che si vocifera faccia parte del suo entourage. Le fan più vicine all'artista, però, mettono in dubbio il gossip, sostenendo che poche settimane fa Eros si era dichiarato felicemente single in una intervista. Si tratta di un modo per depistare i paparazzi, che lo inseguono da sempre, o la misteriosa donna è stata un colpo di fulmine a ciel sereno? I bene informati dicono che presto potrebbero arrivare nuove indiscrezioni o forse semplicemente un chiarimento da parte del cantante, che non ha mai amato i pettegolezzi. Intanto lui aspetta con ansia la nascita del primo nipote, il figlio che Aurora aspetta dal compagno, pronto a rivestire il ruolo di nonno.