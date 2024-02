Sanremo 2024, gli ascolti calano. La seconda serata delude rispetto alla passata edizione

Gli ascolti di Sanremo 2024 sono in frenata. Dopo il record messo a segno nella prima serata (miglior debutto delle ultime cinque edizioni e miglior share degli ultimi ventinove anni), il pubblico non ha premiato la seconda serata del Festival. Nonostante l'estenuante maratona televisiva - con una diretta durata oltre cinque ore - 10.361.000 di telespettatori sono comunque rimasti incollati agli schermi per riscoltare quindici delle trenta canzoni in gara e assistere allo show, ma non abbastanza per superare gli ascolti della passata stagione.

La seconda serata della 74esima edizione del festival della canzone italiana si è fermata al 60,1% di share con una media di spettatori, nella fascia 21.17 all'1.33, di 10.361.000. L'anno scorso la media della seconda serata, dalle 21.18 all'1.40, era stata di 10.545.000 telespettatori con il 62,3% di share, quasi un punto in più in termini di gradimento. Entrando nel dettaglio dei numeri, la prima parte di serata (dalle 21.17 alle 23.29) ha raccolto di 13.434.000 spettatori per uno share del 57.6% di share. La seconda parte (dalle 23.32 alle 01.33), è stata vista da 6.899.000 spettatori e uno share del 66,2% share. Il confronto con l'edizione 2023 è inevitabile. Lo scorso anno la prima parte dello spettacolo (dalle 21.18 alle 23.37) fu vista da 14.087.000 di spettatori per uno share del 61.1%, mentre la fascia dalle 23.40 alle 01.40 totalizzò 6.352.000 di spettatori per il 65.6% di share. Ad Amadeus va il merito di avere tenuto alta l'attenzione del pubblico nella seconda parte della serata, dove lo share ha superato il 66% siglando un risultato più che positivo.