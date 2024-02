La classifica della seconda serata di Sanremo: Geolier primo, Mahmood ancora "ultimo"

Dalla seconda serata del Festival di Sanremo è uscita una classifica provvisoria stravolta rispetto a quella della prima serata. Televoto e giuria radiofonica hanno premiato Geolier con il brano "I p' me tu p' te", che ha conquistato la prima posizione, Irama al secondo posto mentre Annalisa si è aggiudicata il gradino più basso del podio. Che qualcosa sarebbe cambiato era nell'aria. Dalla mezzanotte di mercoledì 8 febbraio le canzoni sono uscite in radio e il pubblico, grazie al televoto, ha potuto esprimere le proprie preferenze, rimettendo in gioco quei cantanti che nella Top 5 della prima serata non si erano neppure affacciati al quinto posto. Sovvertito dunque il verdetto della giuria della Sala Stampa, Tv e Web, che ha votato nella prima serata, con Diodato e Angelina Mango fuori, almeno per il momento, dalla classifica.

La nuova classifica provvisoria

Nella seconda serata di Sanremo 2024 si sono esibiti quindici dei trenta cantanti in gara e le canzoni sono state votate solo dal pubblico attraverso il televoto (50 per cento) e dalla giuria delle radio (50 per cento). Quest'ultima rappresenta una novità fortemente voluta da Amadeus, che da sempre crede nel potere delle radio come cassa di risonanza della musica e che di fatto ha preso il posto della giuria demoscopica. Grazie all'esito del risultato complessivo della votazione serale è stata così stilata la classifica provvisoria delle quindici canzoni eseguite, ma ai telespettatori sono state comunicate solo le prime cinque posizioni della graduatoria.

Queste le prime cinque posizioni della seconda serata del Festival:

1) Geolier - "I p' me tu p' te

2) Irama - "Tu no"

3) Annalisa - "Sinceramente"

4) Loredana Bertè - "Pazza"

5) Mahmood - "Tuta Gold"

Cosa è successo durante la seconda serata

Anche la seconda serata del festival di Sanremo non ha offerto colpi di scena. Tutto come da scaletta: la gara (con metà dei Big in concorso), il monologo di Giovanni Allevi, reduce da due anni di battaglia contro un mieloma e poi ancora l'ospitata internazionale con John Travolta all'Ariston e persino la presenza sul palco di alcuni dei protagonisti della serie dei record "Mare Fuori". Fiorello si è visto poco ma l'idea di affidare l'annuncio dei cantanti ad altrettanti cantanti ha convinto ed è piaciuta al pubblico. Per il resto nessun sussulto né imprevisto, ma qualche sbadiglio di troppo che potrebbe mettere a rischio il record di ascolti messo a segno nella prima serata.