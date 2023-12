Sanremo 2024, per i bookies sarà una sfida a due: ecco di chi si tratta

Ascolta ora: "Sanremo 2024, per i bookies sarà una sfida a due: ecco di chi si tratta"

Anche se mancano ancora due mesi all'inizio dell'edizione 2024 del Festival di Sanremo, in programma tra il 6 e il 10 febbraio, iniziano a emergere le prime indiscrezioni sul toto vincitore.

Tra pronostici improvvisati e previsioni basate invece sulle visualizzazioni online o sulla popolarità dei protagonisti della kermesse canora sui principali social network, comincia a delinearsi un quadro abbastanza chiaro, fermo restando che si sta facendo affidamento su un giudizio che prescinde dalla qualità delle canzoni in gara, ancora sconoscute al grande pubblico.

Negli ultimi giorni sono due gli artisti a risultare favoriti dai principali portali di scommesse, che hanno deciso di investire, almeno per il momento, su Alessandra Amoroso e sul rapper napoletano Geolier: la prima può contare sull'appoggio di una solida fanbase, il secondo sui grandi numeri registrati sui social network e sul seguito tra i più giovani. Nell'anno in corso, peraltro, Geolier è stato l'artista che, al pari di Marco Mengoni, ha ricevuto più visualizzazioni nell'ambito dei video musicali in rete.

Sembra in un certo senso di rivedere quanto accaduto la scorsa edizione del Festival di Sanremo, quando Lazza, alla sua prima esperienza al Festival di Sanremo, si piazzò alle spalle proprio del vincitore della kermesse musicale Marco Mengoni: ecco probabilmente perché i bookies scommettono sull'exploit del rapper napoletano. Nonostante il suo strapotere sui social, Geolier rimane al momento alle spalle di Alessandra Amoroso, che risulta la favorita sui principali portali di scommesse online.

Una sua vittoria è infatti quotata a 3.00 su Sisal, a 4.50 su Snai e a 5.00 su Lottomatica: in tutti e tre i casi la cantante pugliese risulta la favorita. Alle sue spalle il rapper napoletano, che tocca quota 5.00 su Sisal, 5.50 su Snai e 6.50 su Lottomatica. Sul gradino più basso del podio, anche in questo caso un risultato che accomuna i più importanti bookies, rimane Annalisa, quotata a 6.00 su Sisal, a 6.50 su Snai e a 8.00 su Lottomatica: in quest'ultima rilevazione, tuttavia, appaiati alla cantante ligure ci sono anche i Negramaro e Angelina Mango. I primi esclusi dalle tre posizioni più prestigiose risultano ad oggi i Negramaro, che raggiungono quota 7.50 sia su Sisal che su Snai.