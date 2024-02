Sanremo 2024, la terza serata convince il pubblico: 60,1% di share

La terza serata del Festival di Sanremo convince il pubblico e a dirlo sono i dati di ascolto. Dopo l'ersordio da record, messo a segno nella prima serata, l'ultimo festival di Amadeus prosegue nel suo trend positivo. Numeri alla mano, la serata è stata vista da 10milioni di spettatori con uno share, che rimane stabile al 60,1%, come nella seconda serata.

La terza diretta della 74esima edizione di Sanremo 2024, che ha visto Teresa Mannino condurre al fianco di Amadeus, segna un ascolto medio del 60.1 % di share con 10.001.000 spettatori nella fascia oraria dalle 21.19 alle 01.38, quasi tre punti percentuali in più rispetto allo scorso anno, quando l'ascolto medio si fermò a 9.240.000 spettatori con uno share del 57.6%. Facendo un paragone storico si può dire che meglio di Amadeus, in una terza serata del Festival, aveva fatto solo Pippo Baudo nel 1995, registrando una media di share del 60,52%. Ma di fatto Amadeus ha messo a segno un nuovo record se si guarda alle precedenti edizioni.

La presenza di numerosi ospiti - tra i quali Eros Ramazzoti, Gianni Morandi e Russell Crowe - ha mentuno costante l'attenzione del pubblico nella terza serata della kermesse canora. Scendendo nel dettaglio dei dati statistici, sulla base delle fasce di ascolto la prima parte di serata (dalle 21.19 alle 23.32) ha incollato davanti agli schermi 13.243.000 spettatori per uno share del 58.1% di share. La seconda parte (dalle 23.34 alle 01.38) è stata invece vista da 6.436.000 spettatori e uno share del 65% share. Inevitabile, come sempre, il confronto con i dati dello scorso anno, quando la prima parte, dalle 21.25 alle 23.31, fu vista da 13.341.000 di spettatori per uno share del 57.2%, mentre la fascia dalle 23.40 alle 01.59 totalizzò 5.584.000 di spettatori per il 58.4% di share.

Il gradimento potrebbe impennarsi questa sera, quando sul palco del teatro Ariston torneranno tutti e trenta i cantanti in gara, accompagnati da altrettanti ospiti nazionali e internazionali. Negli ultimi cinque anni, infatti, la serata delle cover abbinate ai duetti non ha mai deluso in termini di ascolti e Amadeus spera di incollare ai teleschermi il maggior numero di spettatori per potere superare il record messo a segno con Sanremo 2023, dove toccò quota 66,5% di share, polverizzando anche il record di Pippo Baudo stabilito nel 1995. La sfida è ardua, ma visti i numeri degli ultimi anni non è impossibile. A portare fortuna alla quarta serata potrebbe essere Lorella Cuccarini, che stasera vestirà i panni di co-conduttrice.