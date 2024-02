La classifica della terza serata di Sanremo: Angelina Mango prima, Mr Rain "ultimo"

La nuova classifica provvisoria di Sanremo 2024 fa ufficialmente entrare nel vivo la competizione. Dalla terza serata del Festival è uscita una nuova Top 5 che vede primeggiare Angelina Mango con "La noia" seguita al secondo posto da Ghali con "Casa mia" e Alessandra Amoroso al terzo posto con il brano "Fino a qui". Nomi che non sorprendono, visti risultati di ascolto sulle principali piattaforme musicali e di streaming, ma che di fatto riaprono i giochi in vista della finale di sabato.

La nuova classifica provvisoria

La terza serata del festival di Sanremo ha seguito la stessa dinamica di voto della seconda. Sul palco dell'Ariston si sono esibiti i quindici artisti che non avevano cantato nella seconda serata, concludendo il secondo giro completo di ascolto dei brani in gara. A giudicare le performance dei cantanti sono stati i telespettatori, con il televoto da casa (50 per cento) e la giuria delle radio (50 per cento), che raccoglie circa duecento emittenti italiane. Ancora esclusa invece la giuria della sala stampa, tv e web, che rientrerà in gioco per votare nella serata delle cover in programma venerdì 9 febbraio. Per vedere una classifica generale con le trenta posizioni, invece, si dovrà attendere la finalissima.

Queste le prime cinque posizioni della terza serata del Festival:

1) Angelina Mango - "La noia"

2) Ghali - "Casa mia"

3) Alessandra Amoroso - "Fino a qui"

4) Il tre - "Fragili"

5) Mr Rain - "Due altalene"

Cosa è successo durante la terza serata

A differenza delle prime due serate, la terza diretta del festival di Sanremo ha regalato qualche guizzo interessante, benzina per poter rimanere incollati allo schermo per oltre cinque ore. L'ospite internazionale - Russell Crowe - ha fatto l'ospite internazionale senza cadere in teatrini imbarazzanti; Gianni Morandi è tornato a calcare il palco dell'Ariston, strappando un sorriso ma soprattutto scroscianti applausi al pubblico, e Teresa Mannino ha saputo intrattenere il pubblico con ironia, salvo scivolare poi sul monologo woke. Suo malgrado John Travolta è stato protagonista anche della terza serata di Sanremo citato un po' da tutti per fare dell'ironia. Eros Ramazzotti prima e Russell Crowe dopo, in molti hanno cavalcato l'onda del caso del giorno per punzecchiare Amadeus. Il tutto con la musica a fare da cornice alla serata.