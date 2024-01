"Mi fermo". Sanremo, arriva la conferma di Amadeus: cos'ha deciso il conduttore

Non sarà Amadeus a condurre Sanremo 2025 (salvo colpi di scena). La proposta di fare il sesto Festival consecutivo c'era e Amadeus un pensierino ce l'ha fatto poi però la ragione ha avuto il sopravvento. " Alla Rai ho detto ci penso per rispetto. L'intenzione è di fermarmi a cinque consecutivi, già aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore" , ha detto il conduttore nell'intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola mercoledì 24 gennaio.

La decisione era già stata maturata lo scorso anno, ma ora che la 74esima edizione del festival della canzone italiana è alle porte, il direttore artistico e conduttore di Sanremo sembra avere messo un punto alla questione nonostante l'invito dei vertici di viale Mazzini a proseguire. " Mi fermo a cinque Festival consecutivi anche perché altrimenti Fiorello mi chiude in una stanza e butta la chiave! ", ha ironizzato Amadeus, dicendosi comunque colpito dalla proposta della Rai: " Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga ".

Scotti, Mourinho e altri probabili ospiti

I nomi degli ospiti, che calcheranno il palco di Sanremo 2024, sono già noti: Giovanni Allevi, Russell Crowe e Roberto Bolle oltre a Eros Ramazzotti a Gigliola Cinquetti. Ma all'Ariston i volti noti seduti nelle prime file saranno tanti e tra loro potrebbe esserci anche Gerry Scotti, che molti danno come successore di Amadeus. A lui il conduttore aveva promesso un biglietto per assistere al Festival dalla prima fila, ma a quanto pare la promessa non è stata ancora mantenuta. " Non l'ho ancora mandato, adesso è difficilissimo trovare i biglietti, ma per lui lo trovo" , ha scherzato il direttore artistico di Sanremo, che sulla possibilità di portare Mourinho all'Ariston ha frenato gli entusiasmi: " In passato, forse un paio d’anni fa, ci avevo pensato. Ma poi è difficile avere gli sportivi, quando sono in attività, a parte Zlatan Ibrahimovic che condusse con me Sanremo, ma lui è un mondo a parte. Non so se Mourinho abbia voglia di venire, non so se sia dell’umore" .

I cantanti in gara e quelli sui palchi esterni