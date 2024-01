Festival di Sanremo, i big sbarcano in riviera. Quanto guadagnano i cantanti in gara

Le porte del teatro Ariston si sono ufficialmente aperte. A due settimane esatte dall'inizio del festival di Sanremo i trenta cantanti in gara stanno arrivando in riviera alla spicciolata. Per loro è tempo di prove in teatro con l'orchestra in vista della prima serata della 74esima edizione del festival della canzone italiana in programma il 6 febbraio. Mentre su Instagram gli artisti stanno condividendo le prime foto e i primi video del loro arrivo a Sanremo, sul web si parla per lo più dei compensi e dei cachet dei co-conduttori e dei cantanti in gara.

Le pubblicità e gli introiti

Da sempre i costi di Sanremo attirano l'attenzione e scatenano polemiche ma del resto uno spettacolo non si fa gratis soprattutto se gli introiti sono a sei zeri. Grazie alla raccolta pubblicitaria nel 2023 il festival di Sanremo ha fruttato 50milioni di euro e le previsioni per quest'anno sono rosee. "Per Sanremo 2024 la Rai avrebbe messo in vendita i pacchetti dei break pubblicitari che vanno dai 77.900 euro della tarda notte fino ai 582.100 euro dell’Anteprima; per una telepromozione invece dovrebbero servire circa 2,38 milioni", fa sapere il sito Money.it. Per questo la Rai avrebbe deciso di investire 20milioni sull'edizione 2024 per i cachet degli ospiti, dei co-conduttori e il contributo Rai agli artisti in gara.

Quanto guadagnano i cantanti

Per i big in gara si parla di un rimborso spese più che di un vero e proprio compenso. Il contributo Rai, che viene menzionato anche nel regolamento ufficiale della manifestazione canora, serve a coprire parte delle spese sostenute dal cantante e dalla casa discografica per la partecipazione a Sanremo. Per il 2024 si parla di un rimborso di circa "53mila euro a cui si aggiungono 3mila euro di compenso per la partecipazione e 5mila euro a disposizione per la serata dei duetti (con un ospite) e delle cover, di cui vanno pagati i diritti d’autore", riferisce ancora il sito, parlando delle cifre relative agli artisti in gara. Discorso a parte, invece, per il direttore artistico e per i co-conduttori, che si alterneranno sul palco del teatro Ariston nelle cinque serate del Festival.

Quanto guadagnano i co-conduttori

Le cifre non sono ancora state rese note, ma secondo Money.it il cachet dei cinque co-conduttori dovrebbe essere lo stesso della passata edizione. A Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello dovrebbe andare un gettone di presenza da 25mila euro. Cifre decisamente più ridotte per gli ospiti (al momento sono confermati solo Roberto Bolle e Giovanni Allevi) mentre Amadeus viaggia da solo su altre cifre grazie al doppio ruolo di direttore artistico e conduttore. Secondo i rumor lo scorso anno Amadeus avrebbe incassato un compenso di 70mila euro a serata per un totale di 350mila euro. Cifre che potrebbero essere state confermate anche per l'edizione 2024.