Sanremo, Amadeus beffato su Taylor Swift: "Farò pressioni..."

Le Iene questa volta ci sono andate giù pesanti con Francesco Facchinetti. Tutta colpa di un esperimento con l'intelligenza artificiale, che le "iene" Sebastian Gazzarrini e Giovanni Fortunato hanno voluto fare con dj Francesco, quello della clonazione vocale. Con l'aiuto di un esperto, Le Iene hanno campionato la voce di Facchinetti e, dopo averlo legato a una sedia, gli hanno sottratto il cellulare e hanno iniziato a inviare una serie di messaggi vocali a svariati personaggi famosi inseriti nella sua rubrica. Da Fedez a Simona Ventura fino a Massimo Boldi, in molti sono cascati nella trappola delle "iene" ma è con Amadeus, che lo scherzo ha preso una piega decisamente singolare.

I messaggi di Facchinetti

Le Iene hanno voluto testare con il direttore artistico di Sanremo quanto l'intelligenza artificiale possa essere dannosa e pericolosa se usata in contesti simili. Così hanno inviato a Amadeus un messaggio vocale con la voce clonata di Francesco Facchinetti, che aveva per lui una proposta decisamente allettante per il Festival. "Ciao Ama se ha bisogno di un manager lo sai ci sono e se vuoi ti porto Taylor Swift alla finale". Immediata la risposta del conduttore, che è cascato nella trappola della trasmissione di Italia1. "Senti ma Taylor Swift alla finale è una battuta o ce la fai veramente? Perché se ce la fai veramente avviamo una trattativa, perché i soldi stanno finendo", ha scherzato Amadeus, aggiungendo: "A parte gli scherzi, se veramente c'è possibilità o meno fammi sapere, così ovviamente parlo con la Rai". A quel punto Sebastian Gazzarrini e Giovanni Fortunato hanno insistito inviando un nuovo vocale clonato.

Lo scherzo delle Iene

"Quanto budget hai?", hanno chiesto con la voce di Facchinetti e Amadeus, convinto di avere l'ospite internazionale per eccellenza tra le mani, ha replicato: "No Franci, non ho idea, so che siamo agli sgoccioli ma riusciamo a trovare. Io faccio pressioni però l'importante è sapere se oggettivamente c'è... Io non ho un budget di ***mila ecco, te lo devo dire. È chiaro che Taylor Swift è tanta roba e quindi se c'è io blocco altre cose e do priorità a lei". A quel punto Francesco Facchinetti ha implorato Le Iene di poter fare una serie di videochiamate alle vittime dello scherzo - tra cui Fedez e Amadeus - per svelare che in realtà dietro a tutto c'era Italia1 e l'intelligenza artificiale. "Sono da denunciare..." ha ironizzato Amadeus in videochiamata con Le Iene e Facchinetti.