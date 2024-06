Tornano i giovani, meno canzoni, nessun eliminato: Carlo Conti rivoluziona Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Festival di Sanremo targato Carlo Conti comincia a delinearsi. A poche settimane di distanza dall'investitura ufficiale, il conduttore toscano è già all'opera per organizzare Sanremo 2025. Nell'ottica della struttura generale del suo Festival, Carlo Conti ha già le idee chiare: "Riporto la suddivisione tra Nuove Proposte e Big: le Nuove Proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, ma avranno la loro gara e i Big faranno la loro corsa".

Il regolamento e l'orario di chiusura

Il direttore artistico e conduttore del prossimo Festival è già al lavoro sulla stesura del regolamento di Sanremo 2025 e nel redigerlo ha scelto di dare uno sguardo al passato, tornando alla vecchia formula dei Big separati dalle Nuove Proposte. Questo per snellire le serate di gara e arrivare a una chiusura anticipata rispetto all'orario a cui Amadeus aveva abituato il pubblico. "Si finirà attorno all'una, dopo ho deciso di riportare in auge il Dopofestival. Saranno quindi meno le canzoni in gara rispetto alle ultime edizioni", ha rivelato Carlo Conti durante l'ospitata a Tg1 Mattina Estate.

"Punterò sulla musica che va adesso"

Conti ha deciso di proseguire il lavoro dei suoi predecessori, Claudio Baglioni e Amadeus, apportando però alcune modifiche al suo Festival, che avrà al centro di tutto la musica e gli artisti in gara. "La 'bistecca' del Festival sono le canzoni e i cantanti in gara, il resto è contorno", ha scherzato il conduttore fiorentino, parlando della scelta dei brani: "Punterò sulla musica che sta andando adesso. Sanno arrivando canzoni anche su WhatsApp, tanto dalle major quanto dalle case discografiche indipendenti. Ma ne ho ricevute ancora pochissime. Da fine agosto-inizio settembre si inizia ad ascoltare seriamente i brani".

No a Pieraccioni e Panariello e il sogno Vasco

Per quanto riguarda la parte dello show e dello spettacolo, invece, c'è ancora tempo. Solo alla fine Carlo Conti deciderà chi lo affiancherà sul palco del teatro Ariston: "A fine anno si decide chi sarà con me. La parte spettacolo è l'ultima cosa, la cosa più importante è la scelta delle canzoni". Se Alessia Marcuzzi rimane uno dei nomi femminili più accreditati, di sicuro non ci saranno i comici toscani Panariello e Pieraccioni.

"Sarebbe banale", ha ammesso Conti. Ilrimane piuttosto avere Vasco ospite della prima serata di Sanremo 2025: "Che bello sarebbe aprire la prima puntata con Vasco Rossi che canta 'Albachiara".