Sanremo 2026, da Eros Ramazzotti a Tiziano Ferro ecco i cachet degli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston e non solo

Il conto alla rovescia per l'inizio del Festival di Sanremo è cominciato e la curiosità su tutto ciò che ruota attorno alla kermesse canora è alle stelle. Il tema più discusso e dibattuto è senza dubbio quello dei compensi che direttore artistico, conduttori, cantanti e ospiti percepiranno in questa edizione 2026. La Rai non rende pubblici i compensi percepiti da co-conduttori e ospiti, quindi si parla sempre di stime.

Gli ospiti di Sanremo 2026

Gli ospiti che calcheranno il palco del teatro Ariston e quelli collaterali nel corso delle cinque serate di gara - dal 24 al 28 febbraio - sono tanti. Oltre agli ospiti che entreranno nel tempio dell'Ariston ci sono anche quelli che si esibiranno sulla nave Costa Toscana (con Max Pezzali presenza fissa) e in piazza Colombo. All'Ariston arriveranno Tiziano Ferro (il 24 febbraio), Eros Ramazzotti e Alicia Keys (26 febbraio) mentre nella serata finale il super ospite sarà Andrea Bocelli. Per loro si prospettano compensi che oscillano tra 30 e 50 mila euro, secondo il tariffario dello scorso anno, ma qualcuno potrebbe portarsi a casa fino a 75mila euro. Sul tema cachet, infatti, c'è chi è pronto a scommettere che per alcuni super ospiti presenti all'Ariston le cifre potrebbero schizzare alle stelle, sfiorando i 100mila euro.



I cantanti sui palchi collaterali

Sul fronte dei concorrenti i Big in gara percepiranno un rimborso spese pari a 75mila euro (rispetto ai 53mila della passata edizione) mentre le Nuove Proposte 25mila euro. Tutt’altro discorso invece per gli artisti che si esibiranno sui palchi collaterali - ovvero sulla Costa Toscana e sul Suzuki stage di piazza Colombo - i quali incasseranno un gettone di presenza che dovrebbe aggirarsi tra i 5 e 20mila euro.

Ad animare le postazioni esterne al teatro Ariston saranno Gaia (martedì 24 febbraio), Bresh (mercoledì 25 febbraio), The Kolors (giovedì 26 febbraio) e i Pooh, che saranno protagonisti della serata finale. Il compenso più alto dovrebbe andare a Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli in quanto componenti di una band.