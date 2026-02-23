Sanremo 2026: da Carlo Conti a Laura Pausini, i compensi di tutti i conduttori del Festival

A poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo si accendono i riflettori su cantanti, conduttori e protagonisti della kermesse canora, che prenderà il via il 24 febbraio e si concluderà sabato 28 con la proclamazione del vincitore. La squadra dei co-conduttori, che si alterneranno al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini nel corso delle cinque serate, sembra essere al completo ma il direttore artistico potrebbe ancora sorprendere il pubblico con un annuncio last minute in puro stile Sanremo.

Come ogni anno la curiosità è altissima circa i compensi che Carlo Conti e i suoi co-conduttori prenderanno per calcare il palco del teatro Ariston in una o più serate. Le cifre non sono state rese ufficiali ma basandosi sui cachet delle passate edizioni è possibile fare due conti in tasca ai protagonisti di Sanremo 2026.

Carlo Conti e Laura Pausini

Il compenso più alto spetterà al direttore artistico e conduttore Carlo Conti, che dovrebbe percepire una parcella compresa tra 500 e 600 mila euro per l'intera edizione. Un cachet in linea con le passate edizioni e con il compenso percepito anche dal suo predecessore, Amadeus. Al fianco di Conti ci sarà Laura Pausini , unico volto femminile ad essere presente per tutte e cinque le serate del Festival. Sul suo compenso si è chiacchierato parecchio negli scorsi giorni tanto da costringere il suo staff a fare una precisazione: "Smentiamo categoricamente le cifre che leggiamo in giro e vi invitiamo a non fidarvi delle testate che le riportano". Dati ufficiali, dunque, non ce ne sono ma è possibile ipotizzare che la cifra si avvicini a quella percepita da Tiziano Ferro nel 2020, quando per fare l'ospite fisso per tutte e cinque serate percepì un cachet di 250mila euro.

I co-conduttori: da Can Yaman a Irina Shayk

Diverso invece il discorso per i co-conduttori che si alterneranno sul palco dell'Ariston in ogni serata: Can Yaman (24 febbraio), Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo (25 febbraio), Irina Shayk e Ubaldo Pantani (26 febbraio) e Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica (28 febbraio).

Nel 2022 il gettone di presenza era stato fissato a 25mila euro a serata con un margine al rialzo fino a 40mila euro ed è probabile che il compenso per i vari co-conduttori si attesti su queste cifre. Le cifre più sostanziose potrebbero andare ai due co-conduttori stranieri ovvero la top model Irina Shayk, che ha sostituito in extremis il comico Andrea Pucci, e l'attore turco Can Yaman.