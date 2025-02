Sanremo, è la serata finale. Gabry Ponte fa ballare l'Ariston | Diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Quinta e ultima serata della 75esima edizione del festival di Sanremo. Carlo Conti questa sera ha voluto al suo fianco Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan per accompagnarlo nella lunghissima diretta televisiva che culminerà poco prima delle 2 con la proclamazione del vincitore. Torneranno sul palco tutti e 29 i cantanti per una nuova esibizione del loro brano, non sono previsti ospiti ma la consgna dei premi accessori al leone d'oro che spetta al vincitore. È prevista la consegna del premio alla carriera ad Antonello Venditti, che intonerà due dei suoi successi più noti, "Amici mai" e "Ricordati di me". La serata cover di venerdì è stata vinta da Giorgia che, accompagnata da Annalisa, ha cantato Skyfall. Questa classifica non concorre con quella finale per il vincitore, che sarà stabiita dal televoto e dai giornalisti, anche in base alle precedenti esibizioni.

Gabry Ponte alla consolle apre la serata finale del Festival di Sanremo con la canzone "Tutta l'Italia", sigla di questa edizione del Festival.

Carlo è stato un pioniere di noi dj, tu mi hai invitato al Festival, io ti invito al mio concerto a San Siro

Sul palco ballerine e musicisti. Il pubblico partecipa all'esibizione in piedi, battendo le mani a ritmo. "", ha detto il dj.