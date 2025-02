La sfida di Tony Effe a Conti: con cosa è salito sul palco

Ascolta ora 00:00 00:00

Tony Effe l’ha combinata grossa. Dopo avere fatto esplodere il collana-gate, il rapper romano ha aggirato il divieto della Rai di non indossare prodotti riconoscibili e si è presentato sul palco dell’Ariston per la finalissima con i gioielli del famoso brand, che lo ha scelto come testimonial per la settimana sanremese.

La vicenda

Il caso era esploso nella seconda serata del festival di Sanremo quando, a fine esibizione ai microfoni di Rai Radio2, il rapper aveva accusato gli organizzatori della kermesse di avergli tolto la collana – un gioiello Tiffany del valore di 70mila euro - indossata anche nella prima serata del Festival. Pubblicità occulta, è stata la risposta dei vertici Rai che gli avevano imposto un divieto esplicito. Alla vigilia della serata delle cover, il trapper romano aveva lanciato una sfida a Carlo Conti e organizzazione. “ Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare ” aveva scritto su Instagram e sul palco si era presento con un foulard gioiello. Nella serata finale di Sanremo, però, Tony ha voluto alzare l’asticella, sfidando apertamente Conti e la Rai.

Cosa è successo sul palco

Il rapper si è presentato al centro del palco Tony Effe ricoperto di gioielli. Alessandro Cattelan ha ironizzato sulla storia Instagram nella quale il rapper, taggando Conti, aveva minacciato di non cantare, poi lo ha presentato al pubblico. Davanti alle telecamere i gioielli non sono passati inosservati: al collo la contestata collana da migliaia di euro che nella terza serata del Festival era stato costretto a togliere, ma anche un rosario d’oro al polso e un vistoso anello con diamanti.

Pezzi unici che sul sito della nota azienda di gioielli sono venduti ada capogiro: 7400 euro per il rosario dorato, 13mila euro per l’anello in titanio, oro e diamanti firmato da Pharrell Williams e la fantomatica collana da 70mila euro. Sfida o marketing poco importa, ladi Tony Effe potrebbe costare cara e l’ombra di un nuovo caso John Travolta aleggia sull’Ariston.