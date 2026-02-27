Sanremo, bene la terza serata. Conti: "Felice dello share alto tra i giovani"

Nella serata di ieri, la terza del Festival di Sanremo su Rai1, la prima parte, dalle 21.45 alle 23.33, è stata vista da 12 milioni 585 mila spettatori con il 60,4 per cento di share. La seconda parte invece, dalle 23.37 all'1.14, da 5 milioni 941 mila con il 61.3 di share.

Un buon risultato per il conduttore e direttore artistico Carlo Conti. Quello di ieri sera, infatti, è il dato più alto dal 1990 per la stessa serata. L'edizione di trentasei anni fa, condotta da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, assegnò la vittoria ai Pooh con "Uomini soli". Quell'edizione, però, comprendeva quattro serate e non cinque.

"Mi piace che i programmi vengano visti in famiglia perché non è facile - commenta Conti in conferenza stampa -. E mi rende contento ci sia uno share così alto nella fascia 18-35 anni, perché oggi è difficile mettere davanti alla tv i più giovani.

Abbiamo premuto ancora di più l'acceleratore - ha spiegato - su molte novità per quanto riguarda i cantanti in gara e abbiamo controbilanciato con i grandi ospiti internazionali come Laura, Eros, Alicia Keys, Tiziano Ferro e Andrea Bocelli. Un bilanciamento che tiene conto del fatto che il Festival è seguito da tutti".