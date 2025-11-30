Sanremo, Carlo Conti annuncia i 30 Big in gara: ecco tutti i nomi

Sono stati annunciati i 30 Big in gara all'ultima edizione del Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. Il direttore artistico Carlo Conti ha elencato i nomi alla edizione del Tg1 delle 13,30.
Non mancano evergreen, novità e volti storici della musica italiana. Ecco chi sono i 30 Big in gara: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka 7even, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock, Patty Pravo. Tommaso Paradiso sarà sul palco dell'Ariston per la prima volta, e Fedez & Masini tornano a duettare dopo la cover dell'anno scorso di "Bella stronza".
Conti ha sottolineato che nei brani scelti per il prossimo Festival di Sanremo "c'è tantissima varietà, tanto fermento, è la dimostrazione che la musica italiana è in grande evoluzione. Ci sono tantissimi esordi e qualche conferma e tanti sapori musicali diversi". Ancora, ha aggiunto: "Spero di aver avuto fortuna come l'anno corso e di aver scelto canzoni che resteranno nel tempo. La speranza è di aver ampliato il ventaglio dei gusti musicali per accontentare tutti gli spettatori".Il conduttore ha anche auspicato che ci sarà "tanto divertimento e della buona musica. Alcuni brani faranno riflettere, altri ballare. Spero saranno tutte hit e che entrino a far parte della nostra colonna sonora".