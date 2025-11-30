Sanremo, Carlo Conti annuncia i 30 Big in gara: ecco tutti i nomi

Sono stati annunciati i 30 Big in gara all'ultima edizione del Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. Il direttore artistico Carlo Conti ha elencato i nomi alla edizione del Tg1 delle 13,30.

Non mancano evergreen, novità e volti storici della musica italiana. Ecco chi sono i 30 Big in gara: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka 7even, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock, Patty Pravo. Tommaso Paradiso sarà sul palco dell'Ariston per la prima volta, e Fedez & Masini tornano a duettare dopo la cover dell'anno scorso di "Bella stronza".

Conti ha sottolineato che nei brani scelti per il prossimo Festival di Sanremo "c'è tantissima varietà, tanto fermento, è la dimostrazione che la musica italiana è in grande evoluzione. Ci sono tantissimi esordi e qualche conferma e tanti sapori musicali diversi". Ancora, ha aggiunto: "Spero di aver avuto fortuna come l'anno corso e di aver scelto canzoni che resteranno nel tempo. La speranza è di aver ampliato il ventaglio dei gusti musicali per accontentare tutti gli spettatori".

Il conduttore ha anche auspicato che ci sarà "e della. Alcuni brani faranno riflettere, altri ballare. Spero saranno tutte hit e che entrino a far parte della nostra colonna sonora".