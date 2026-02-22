Sanremo, ecco chi apre la prima serata: lo scoop a Domenica In

Le Olimpiadi Invernali sono finite e gli italiani avranno giusto due giorni di riposo prima di entrare nella settimana sanremese. Sarà un tour de force all’ultimo respiro che per il momento ha già regalato molte gioie agli amanti delle polemiche pre Festival di Sanremo, diventato un evento popolare più che una kermesse musicale, con tanto di discussioni a latere, scommesse e chiacchiere da bar del giorno dopo e nelle settimane successive. Carlo Conti, anche quest’anno direttore artistico e conduttore, ha rivelato pressoché tutto il cast e nel corso di Domenica In ha concesso una ulteriore esclusiva che, finora, non era stata resa nota.

In realtà è stato uno scoop un po’ rubato da Mara Venier, che ha approfittato dell’assist offerto da Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair con una domanda posta al conduttore del festival di Sanremo. “Ha già deciso la canzone che apre il Festival?”, domanda il giornalista a Conti nel corso del collegamento dal teatro Ariston di Sanremo. Il conduttore cerca di tergiversare, chiede a Marchetti se intendesse la sigla del Festival ma a quel punto il direttore specifica che la domanda è su “quale artista aprirà il Festival”. Carlo Conti, quindi, ha spiegato che “prima di iniziare il Festival di quest’anno io farei un passettino indietro al Festival dello scorso anno”.

Quindi, Mara Venier, è intervenuta nella conversazione: “Cioè Olly?”. Conti, che si è reso conto che le carte sono state scoperte, ha replicato: “Ma l’avete già capito”.

Il nome di Olly va quindi a unirsi a quello di Laura Pausini, co-conduttrice per tutte le serate del Festival, Can Yaman che sarà sul palco la prima serata della kermesse, oltre a Tiziano Ferro. Dalla nave, invece, si esibirà Max Pezzali mentre dal palco della Suzuki Arena canterà Gaia.