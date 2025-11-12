Sanremo Giovani, chi sono i primi 3 finalisti scelti dalla giuria

Martedì 11 novembre 2025, durante la seconda serata di Rai2, è andata in onda la prima puntata di Sanremo Giovani 2026, il talent musicale che porterà sei giovani artisti sul palco dell’Ariston a febbraio. A condurre la nuova edizione è Gianluca Gazzoli, volto e voce molto amato del mondo radiofonico e televisivo, che ha saputo dare energia e ritmo a una serata all’insegna della musica emergente.

I primi sei concorrenti in gara e i tre promossi

Sul palco di Rai2 si sono esibiti i primi sei cantanti dei 24 totali in gara. A decidere chi passa il turno è stata una commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia, Carlo Conti e Claudio Fasulo.

Dopo le esibizioni e le sfide dirette, a superare la selezione sono stati:

Antonia , con il brano Luoghi Perduti

, con il brano Luoghi Perduti La Messa , con Maria

, con Maria CmqMartina, con Radio Erotika

I tre hanno avuto la meglio rispettivamente su Joseph, Xhovana e Renato D’Amico, che sono stati eliminati dal concorso.

I profili dei vincitori

Per La Messa, questa partecipazione segna il debutto assoluto a Sanremo Giovani. Antonia, invece, non è nuova al pubblico televisivo: ha già partecipato ad Amici di Maria De Filippi. CmqMartina è una voce già nota per aver preso parte a X Factor, dove aveva colpito per il suo stile originale e alternativo. Tra le tre, La Messa ha particolarmente convinto la giuria e il pubblico a casa, emergendo come una delle rivelazioni della serata.

I prossimi appuntamenti

Il secondo appuntamento con Sanremo Giovani 2026 è previsto per martedì prossimo, sempre in seconda serata su Rai2, subito dopo Belve. Alla conduzione tornerà Gianluca Gazzoli, pronto a presentare altri sei artisti in gara. Al termine delle varie puntate, dei 24 concorrenti iniziali ne resteranno 12, e solo 6 di loro avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Festival di Sanremo 2026, entrando di diritto tra i Big della kermesse.

I 18 artisti ancora in gara

Ecco l’elenco completo dei 18 concorrenti che devono ancora esibirsi:

AMSI – Pizza Americana

Angelica Bove – Mattone

Cainerò – Nuntannamurà

CARO WOW – Cupido

Deddè – Ddoje Criature

Disco Club Paradiso – Mademoiselle

EYELINE – Finché Dura

Jeson – Inizialmente Tu

Lea Gavino – Amico Lontano

Mimì – Sottovoce

Nicolò Filippucci – Laguna

OCCHI – Ullallà

Petit – Un Bel Casino

PRINCIPE – Mon Amour

Seltsam – Scusa mamma

SENZA CRI – Spiagge

soap – Buona Vita

Welo – Emigrato

Un trampolino verso l’Ariston

Come ogni anno, Sanremo Giovani rappresenta un trampolino di lancio per nuove voci e nuovi stili musicali, in

grado di contaminare il panorama pop italiano. Il format, sempre più vicino alla sensibilità dei giovani e ai linguaggi digitali, si conferma un laboratorio creativo dove talento, autenticità e sperimentazione si incontrano.