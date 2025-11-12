Abbonati
Sanremo Giovani, chi sono i primi 3 finalisti scelti dalla giuria

Debutto su Rai2 per Sanremo Giovani 2026, guidato da Gianluca Gazzoli. Nella prima serata si impongono Antonia, La Messa e CmqMartina, che conquistano la giuria e accedono alla fase successiva

Martedì 11 novembre 2025, durante la seconda serata di Rai2, è andata in onda la prima puntata di Sanremo Giovani 2026, il talent musicale che porterà sei giovani artisti sul palco dell’Ariston a febbraio. A condurre la nuova edizione è Gianluca Gazzoli, volto e voce molto amato del mondo radiofonico e televisivo, che ha saputo dare energia e ritmo a una serata all’insegna della musica emergente.

I primi sei concorrenti in gara e i tre promossi

Sul palco di Rai2 si sono esibiti i primi sei cantanti dei 24 totali in gara. A decidere chi passa il turno è stata una commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia, Carlo Conti e Claudio Fasulo.

Dopo le esibizioni e le sfide dirette, a superare la selezione sono stati:

  • Antonia, con il brano Luoghi Perduti
  • La Messa, con Maria
  • CmqMartina, con Radio Erotika

I tre hanno avuto la meglio rispettivamente su Joseph, Xhovana e Renato D’Amico, che sono stati eliminati dal concorso.

I profili dei vincitori

Per La Messa, questa partecipazione segna il debutto assoluto a Sanremo Giovani. Antonia, invece, non è nuova al pubblico televisivo: ha già partecipato ad Amici di Maria De Filippi. CmqMartina è una voce già nota per aver preso parte a X Factor, dove aveva colpito per il suo stile originale e alternativo. Tra le tre, La Messa ha particolarmente convinto la giuria e il pubblico a casa, emergendo come una delle rivelazioni della serata.

I prossimi appuntamenti

Il secondo appuntamento con Sanremo Giovani 2026 è previsto per martedì prossimo, sempre in seconda serata su Rai2, subito dopo Belve. Alla conduzione tornerà Gianluca Gazzoli, pronto a presentare altri sei artisti in gara. Al termine delle varie puntate, dei 24 concorrenti iniziali ne resteranno 12, e solo 6 di loro avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Festival di Sanremo 2026, entrando di diritto tra i Big della kermesse.

I 18 artisti ancora in gara

Ecco l’elenco completo dei 18 concorrenti che devono ancora esibirsi:

  • AMSI – Pizza Americana
  • Angelica Bove – Mattone
  • Cainerò – Nuntannamurà
  • CARO WOW – Cupido
  • Deddè – Ddoje Criature
  • Disco Club Paradiso – Mademoiselle
  • EYELINE – Finché Dura
  • Jeson – Inizialmente Tu
  • Lea Gavino – Amico Lontano
  • Mimì – Sottovoce
  • Nicolò Filippucci – Laguna
  • OCCHI – Ullallà
  • Petit – Un Bel Casino
  • PRINCIPE – Mon Amour
  • Seltsam – Scusa mamma
  • SENZA CRI – Spiagge
  • soap – Buona Vita
  • Welo – Emigrato

Un trampolino verso l’Ariston

Come ogni anno, Sanremo Giovani rappresenta un trampolino di lancio per nuove voci e nuovi stili musicali, in

grado di contaminare il panorama pop italiano. Il format, sempre più vicino alla sensibilità dei giovani e ai linguaggi digitali, si conferma un laboratorio creativo dove talento, autenticità e sperimentazione si incontrano.

