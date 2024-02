“A Sanremo mai promosso odio”. Così Amadeus si smarca dalle polemiche sul Festival

Amadeus, ospite di Porta a Porta, ha ribadito la sua intenzione di non lavorare a un sesto festival di Sanremo consecutivo. Ha deciso di fermarsi al quinto, che ha raccolto il maggiori ascolti delle edizioni recenti della kermesse. " Non so chi possano essere i miei successori, ogni giorno leggo tanti nomi sui giornali: da questo momento sono tornato un soldato semplice e non spetta a me decidere cosa accadrà dopo. Di una cosa sono però convinto: conduttore e direttore artistico per me devono assolutamente coincidere ", ha detto il conduttore ospite del programma di Bruno Vespa.

Inevitabilmente, durante l'intervista nel salotto di Rai1, il discorso si è spostato sulle polemiche che hanno accompagnato l'edizione in relazione ai proclami pro-Palestina lanciati sul palco da diversi cantanti. " Il festival di Sanremo non ha mai promosso odio, ha sempre parlato di inclusione, di libertà. E i cantanti che sono saliti sul palco hanno chiesto la fine della guerra, hanno chiesto la pace. La guerra da qualsiasi parte è da condannare, non c'è una guerra da un lato o dall'altro. C'è la guerra che va fermata, qualsiasi guerra al mondo va fermata ", ha detto Amadeus in un improvviso slancio di buonismo qualunquista.