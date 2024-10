Sarah Toscano: dopo Amici ecco i "Tacchi (fra le dita)"

Ascolta ora 00:00 00:00

"La vittoria di Amici mi ha cambiato la vita, non mi aspettavo tutto quello che è successo dopo". Sarah Toscano, in arte Sarah, ha 18 anni, ha pubblicato un nuovo singolo e, nell'intervista di Paolo Giordano che si potrà leggere per intero domani, fa il punto della situazione in anteprima con il Giornale dopo questi primi sei mesi di grande popolarità: " Ho trascorso una estate che si è riempita solo di musica, il centro della mia vita, io amo scrivere e andare in studio a registrare ciò che ho scritto ". Sarah si definisce "una cantautrice" che non ha ancora immaginato di fare "feat" o collaborazioni con altri artisti come sta andando di moda in questi anni: "Voglio mettere in ogni brano tutte le sfumature della mia voce".

Intanto ha pubblicato il singolo "Tacchi (fra le dita)" che è già in rotazione in radio. " Amo i tacchi, e quando si prendono in mano significa che la festa è finita ". Sarah Toscano iniziato a studiare pianoforte a 5 anni e ha giocato a tennis per tanto tempo arrivando a vincere anche alcuni tornei.

Il Festival di Sanremo? Per me sarebbe un sogno, ma cerco la canzone giusta, magari arriva

Poi si è iscritta ad Area Sanremo e infine al talent didove è arrivata alla vittoria finale. "".