Sanremo, Bresh rischia di cadere dalle scale dell’Ariston. Ma sui social impazza: “Chi è Chiara”

Ascolta ora 00:00 00:00

La scalinata del teatro Ariston stava per mietere un’altra vittima. Dopo gli incidenti a Francesca Michielin e Kekkò dei Modà anche Bresh ha rischiato di cadere dalla fantomatica scala poco prima di esibirsi nel corso della finale del festival di Sanremo. Sono stati i social network, come spesso accade in questi casi, a svelare cosa è accaduto poco prima che il cantante cantasse la sua canzone, “La tana del granchio”.

Cosa è successo sul palco

Annunciato sul palco da Alessandro Cattelan e Carlo Conti Bresh ha percorso rapidamente la scalinata che conduce al palco, ma all’ultimo gradino è scivolato e ha perso l’equilibro. Fortunatamente l’artista è riuscito a non cadere, evitando il terzo infortunio di questo Festival ma il video dell’accaduto è finito sui social network, facendo rapidamente il giro del web, scatenando gli internauti sui diversi problemi che l’artista ha avuto nei giorni sanremesi. “ Comunque Bresh : una sera si scorda il testo, una sera non gli va l’audio e ricanta per tre volte, stasera stava cadendo dalle scale, ma chi lo sta secciando? Solo per questo meriterebbe di essere in Top5”, mentre un altro fan ha scritto: “Comunque Bresh si è salvato in corner perché è atletico, ma se lo avesse fatto un altro quel numero sulla scala si sarebbe rotto il femore (vedi Michielin, Kekko..) ”. Ma oltre all'ironia c'è stato spazio anche per un altra curiosità.

“Ciao Chiara”, il saluto diventa virale

L’esibizione di Bresh è diventata un vero e proprio caso sui social anche per il saluto finale. Subito dopo avere cantato il cantautore ha chiesto il permesso a Carlo Conti di poter salutare una persona in platea: “ Ciao Chiara ”. Incuriosito il conduttore ha chiesto spiegazioni sull’identità della fantomatica Chiara e Bresh ha risposto che è sua sorella, una replica che ha servito l’assist perfetto a Conti per una battuta: “ Ah, un saluto a Brescia ”.

Su X il siparietto ha suscitato molta curiosità e la domanda “Chi è” è diventata quasi un tormentone. Qualcuno ha pensato che si trattasse di uno scherzo del cantante per prendere punti al Fantasanremo ma in realtà il cantautore genovese ha salutato proprio la sorella Chiara Brasi.