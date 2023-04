Il malore al concerto e i soccorritori. Ramazzotti: "Se arrivavate 10 minuti dopo..."

Eros Ramazzotti proprio in questi mesi è in giro per il mondo con il suo tour Battito Infinito-World Tour, un lungo viaggio che è partito lo scorso settembre che conta oltre 80 date in giro per il mondo e finirà il prossimo 26 agosto in Islanda. Il 6 e il 7 aprile 2023 il tour ha fatto tappa al Palazzo dello Sport di Roma, registrando il tutto esaurito, e proprio nella serata della seconda data, si è verificato uno spiacevole inconveniente. Infatti, una fan in parterre si è sentita male ed il cantante ha dovuto interrompere immediatamente il concerto dopo essersene accorto. È diventato virale in queste ore il video dell’accaduto ripreso dai presenti e pubblicato sui social.

Il malore della fan ed il gesto del cantante

Durante il concerto nella Capitale, al quale erano presenti anche personaggi noti nel mondo dello spettacolo, come Gigi D’Alessio, seduto vicino a Thomas Raggi (il chitarrista dei Maneskin), e Francesco Totti insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi e ai figli Cristian e Chanel, una signora in prima fila dietro le transenne ha avuto un malore improvviso. A quel punto, le persone accanto a lei hanno immediatamente avvisato il personale sanitario presente che, però, nonostante Eros Ramazzotti avesse prontamente interrotto il live non appena resosi conto che qualcosa tra il pubblico non andava, è arrivato con diversi minuti di ritardo.

La reazione di Eros Ramazzotti

Il ritardo del personale sanitario, ha fatto innervosire il cantante romano che, come si può vedere da un video condiviso in queste ore su TikTok, ha subito fatto notare l’errore commesso, esclamando: “ Siete arrivati 10 minuti dopo. Era già morta. Ca***, siete in 18, ma che fate?” , scagliandosi, così, contro i paramedici.