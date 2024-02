"Simile a un pezzo degli One Republic": bufera su Alfa, accusato di plagio

Alfa torna ancora una volta al centro dell'attenzione mediatica, a causa di presunte sospette similitudini tra il brano da lui portato sul palco del Festival di Sanremo e un pezzo degli One Republic.

Dopo il caso dello spoiler sui propri profili social di una canzone che poi si è rivelata essere diversa da quella effettivamente in gara, il rapper e cantautore 23enne Alfa, al secolo Andrea De Filippi, fa parlare nuovamente di sé. Non si tratta, tuttavia, di un particolare apprezzamento per la sua "Vai", che è finita nel mirino degli utenti dei social a causa di una somiglianza eccessiva con "Run", brano pubblicato dagli One Republic il 5 maggio del 2021. Non semplici similitudini, secondo alcuni internauti, che hanno parlato di un vero e proprio plagio.

Per il Festival di Sanremo non si tratta di una novità assoluta, dato che spesso e volentieri negli anni capita che più di qualche brano risulti troppo familiare all'orecchio di esperti e semplici appassionati del mondo della musica. In questo caso, la canzone di Alfa è stata addirittura accostata a più brani: c'è chi ha analizzato il giro armonico della strofa parlando di un prestito da "Wonderwall" degli Oasis, chi ha spiegato che il "woo-hoo" utilizzato come intercalare richiama "Song 2" dei Blur e chi invece ha sentito dei riferimenti a "Shape of you" di Ed Sheeran. Ma il più gettonato tra i brani da cui Alfa avrebbe preso ispirazione, leggendo tra i vari commenti sui social, sarenne "Run" degli One Republic, soprattutto pere quanto concerne l'arrangiamento. Così tanto che più diu qualcuno ha utilizzato la parola "plagio".

"Mi dispiace dirlo, ma la base è completamente uguale a Run dei One Republic" , commenta su X un internauta poco dopo aver ascoltato la canzone incriminata. "L’ha già detto qualcuno che la canzone di Alfa ricorda moltissimo Run dei OneRepublic?" , ironizza un altro. "Stavo riascoltando Vai! di Alfa ed è Letteralmente Run dei OneRepublic. Cioè mi chiedo davvero come sia potuta passare perché è davvero un plagio pazzesco" , considera un utente.