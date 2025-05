Il Social Club non invecchia

Ascolta ora 00:00 00:00

Succede che un programma radio riesca a non invecchiare. È il Social Club di Radio 2 dalle 10,30 alle 12 e su Rai2 alle 8,45, condotto da Luca Barbarossa ed Ema Stokholma (foto) nella Sala B di Via Asiago a Roma. È programma contenitore, che non ha confini perché ospita musicisti, attori, registi, giornalisti, opinionisti ma ha un territorio molto preciso, che è quello della cultura pop. Può essere che Francesco De Gregori passi di lì a festeggiare i suoi 74 anni come ha fatto ad aprile o che Donovan, come ha notato anche Dipollina su Repubblica, passi si fermi a chiacchierare e poi incredibilmente suoni con Riccardo Cocciante e lo stesso Barbarossa. Il Social Club è un po' tutto, persino un podcast, e potrebbe anche essere trasmesso in ogni fascia oraria perché vive di vita propria, non ha regole se non quelle della curiosità e sfugge persino il pericolo più incombente in questi casi, quello del «radical scicchismo» che sterilizza ogni slancio artistico.

Non a caso, la compagnia è vasta e di gran livello, a partire dalla Social Band residente con la strepitosa voce di Frances Alina Ascione, la comicità a rullo di Saverio Raimondo e i numeri di musicali di una sempre più convincente Giulia Vecchio con Carlo Amleto. La conferma che è solo la qualità a fare la differenza e che la buona radio non ha età, solo idee che si rinnovano nel tempo.