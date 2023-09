Sputò e si soffiò il naso sulla videomaker: condannato il cantante Marilyn Manson

Marilyn Manson ai lavori socialmente utili per aver commesso atti vergognosi nei confronti della videomaker Susan Fountain. Il cantante, infatti, ha usato la donna per soffiarsi il naso. Un atto disgustoso e deplorevole che gli è valsa la condanna del giudice di Laconia, nello Stato del New Hampshire.

Cosa è accaduto

Il 19 agosto 2019, Marilyn Manson si stava esibendo al padiglione della Bank of New Hampshire Pavilion di Gilford quando, a un tratto, si è avvicinato alla videomaker Susan Fountain e ha sputato contro la telecamera, colpendo anche la donna con la sua saliva. Non pago, il rocker si è soffiato il naso sulle braccia e sulle mani di lei, riempiendola di muco. Un gesto vergognoso e degradante, successivamente denunciato dalla donna.

Il Dipartimento di polizia di Gilford aveva quindi emesso un mandato d'arresto nei confronti del cantante lo scorso 2021, e Manson aveva deciso di costituirsi, recandosi il mese successivo presso gli uffici della polizia di Las Vegas.

La condanna

Brian Warner, questo il vero nome del cantante, è stato condannato dal giudice del tribunale di Laconia a venti ore di lavori socialmente utili. Dovrà inoltre pagare una multa di 1.400 dollari. Non solo. Secondo quanto stabilito dal giudice, per i prossimi due anni il cantante sarà tenuto a informare la polizia locale nel caso in cui voglia nuovamente esibirsi in New Hampshire. Entro il 4 febbraio 2024, infine, dovrà dare prova di aver svolto i suoi lavori socialmente utili.

Marilyn Manson avrebbe voluto assistere all'udienza in videoconferenza, ma il giudice non glielo ha concesso, chiedendogli di presentarsi in aula. Il giudice ha definito gli atti del cantante come vergognosi, ma ha permesso al 54enne di svolgere il suo servizio alla comunità anche in California.

