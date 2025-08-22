Stash è malato: cancellati i concerti estivi in Sicilia dei "The Kolors"

Il tour estivo dei The Kolors subisce una brusca interruzione. Il frontman Stash Fiordispino ha annunciato la cancellazione di tre concerti previsti in Sicilia, a causa di problemi di salute. L’artista ha spiegato sui social di essere affetto da una forte infiammazione e di essere risultato positivo al Covid, circostanze che lo costringono al riposo assoluto.

Tre concerti annullati: Agira, Messina e Gela

La band avrebbe dovuto esibirsi:

il 21 agosto ad Agira (Enna)

il 22 agosto a Messina, presso l’Arena di Capo Peloro

il 23 agosto a Gela (CL)

Ma già dalla serata del 21 agosto Stash ha dovuto rinunciare al palco, spiegando che, dopo una visita medica, gli era stata prescritta una terapia a base di cortisone e il riposo assoluto. Nelle ore successive è arrivata anche la conferma della positività al Covid.

Le parole di Stash

In un video pubblicato su Instagram, Stash ha raccontato la sua situazione: “ Vi scrivo dalla camera d’albergo, da cui sono appena andati via due medici che mi hanno visitato. Dopo la diagnosi, sono costretto a fermarmi. È mortificante sapere che tante persone ci stavano aspettando ”. Il cantante ha definito “ un bel regalino ad agosto ” la malattia che lo ha colpito proprio durante una fase intensa del tour.

Rimborsi e chiarimenti sul concerto gratuito

In merito ai concerti annullati, gli organizzatori hanno assicurato che verranno fornite a breve tutte le informazioni sui rimborsi e sull’eventuale possibilità di recuperare le date. Per ora, però, il tour della band italiana subisce una pausa.

Un chiarimento importante riguarda il concerto di Messina: pur essendo gratuito, era prevista una prenotazione online con un contributo simbolico di 1,50 euro per regolare l’accesso e sostenere l’organizzazione dell’evento. Alcuni fan hanno espresso dubbi sulla questione, ma Stash ha chiarito di non essere al corrente dei dettagli economici, non essendo di competenza diretta della band.

In attesa di aggiornamenti

Il pubblico siciliano dovrà

quindi attendere novità nelle prossime ore su eventuali date di recupero. Intanto, i The Kolors sospendono temporaneamente le attività live, nella speranza che il loro frontman possa tornare