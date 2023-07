"Era in overdose...". La rivelazione sul malore di Madonna

Le cose sono peggio di quanto si potesse immaginare: la pop star Madonna, sarebbe stata davvero vicina alla morte. Qualche giorno fa, il 24 giugno, la cantante è stata trovata priva di sensi nella propria abitazione, ma stando a quanto ha riportato un insider ai media americani, Madonna – che adesso starebbe riprendendosi da un’infezione batterica – sarebbe stata ad un passo dalla morte.

Il malore e la rianimazione d'urgenza

Il 24 giugno la pop star americana è stata trovata nella sua casa dell’Upper East Side - a Manhattan - priva di sensi; a quanto pare, come ha raccontato una fonte anonima a Radar Online, i sanitari sarebbero stati costretti a rianimarla d’urgenza, iniettandole una dose di Narcan per “riportarla in vita”. Il narcam è un farmaco di sintesi antagonista degli stupefacenti, utilizzato spesso in caso di overdose per la sua capacità di bloccare l'azione degli oppioidi e, nel caso della cantante, l’utilizzo sarebbe stato legato al tentativo di contrastare uno choc settico acuto. Attorno a lei vi sarebbero stati anche dei poliziotti.

Una notizia inattesa

Il ricovero improvviso di Madonna aveva scatenato grande clamore, soprattutto per tutti coloro che aspettavano la partenza del tour mondiale (che sarebbe dovuto partire il 15 luglio da Vancouver in Canada) per celebrare insieme alla pop star i suoi quarant’anni di successi. Fino a questo momento, le uniche notizie sulle condizioni di salute di Madonna le aveva fornite il suo manager, Guy Oseary, attraverso un post pubblicato sui social: “Ha sviluppato una grave infezione batterica che l’ha portata a trascorrere diversi giorni in terapia intensiva. Adesso è uscita dal reparto, ma è sempre sotto cure mediche. Ci si aspetta un completo recupero”. I fan sono molto preoccupati e sostengono che la cantante 64enne abbia davvero esagerato, pretendendo di fare 84 tappe in giro per l’Europa e per il mondo. Tuttavia, il timore più grande è che Madonna possa fare la fine dell’altra star della musica pop, Michael Jackson, morto proprio durante la preparazione di un tour a cui teneva tantissimo. Nel frattempo, la cantante sta ricevendo tutto il supporto delle persone che la amano: tra le visite dei figli e di alcuni amici stretti, che le avrebbero consigliato di allentare il ritmo e “trovare tempo per riposare”. “Sta bene, è forte, si sta riprendendo a casa”, ha fatto sapere Rosie O'Donnell, amica e collega sul set di Ragazze vincenti, nonostante come ha spiegato un parente al Daily Mail “La famiglia era pronta al peggio”. Non ci resta altro che attendere per scoprire qualcosa in più e capire cosa avrà intenzione di fare: se seguire o meno i consigli dei suoi familiari.