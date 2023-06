"Sta meglio". Madonna dimessa dall'ospedale, ma il tour rimane sospeso

Madonna è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata nella sua casa di New York. L'annuncio, come riporta la Cnn, è arrivato dal suo agente, Guy Oseary: " E' tornata a casa e sta bene ". Le dimissioni arrivano cinque giorni dopo il drammatico ricovero della popstar, che sabato era stata trovata svenuta nella sua abitazione newyorkese e ricoverata in terapia intensiva per una grave infezione batterica.

Poche ore fa Madonna è stata trasportata con un'ambulanza privata nella sua casa di New York, dove trascorrerà la convalescenza, ma i fotografi e i giornalisti, che da giorni erano assiepati nell'Upper East Side di Manhattan, non sono riusciti a immortalarla. La strada dove si trova la sua abitazione, fa sapere la Cnn, " E' tornata a casa e sta bene e le telecamere delle emittenti televisive americane e inglesi non hanno avuto accesso all'area. Una fonte vicina alla popstar fa sapere che l'artista " si sente meglio ".

Le avvisaglie del tracollo

Secondo quanto riferito dallo staff di Madonna, nei prossimi giorni verranno forniti nuovi dettagli su cosa le è successo, ma intanto emergono indiscrezioni inquietanti sulle sue condizioni fisiche degli ultimi mesi. Oltre a essere apparsa fragile ed esausta nelle foto e nei video condivisi sui suoi canali social, la popstar - che compirà 65 anni il prossimo agosto - era notevolmente dimagrita a causa delle rigide sessioni di allenamento e di prove in vista del tour e della dieta macrobiotica, che avrebbe iniziato proprio per mantenersi in forma per l'inizio della tournée.

Secondo fonti a lei vicine Madonna, famosa per essere una perfezionista quando si tratta delle sue esibizioni, avrebbe chiesto a sé stessa e al suo fisico di più di quanto potesse " arrivando a collassare dalla fatica ", riferisce il tabloid inglese The Sun. E le avvisaglie non sarebbero mancate. La popstar avrebbe già avuto febbre alta un mese fa, ma non si era fermata né sottoposta a visite mediche pur di essere pronta in vista del tour, il dodicesimo della sua carriera.

Il tour sospeso