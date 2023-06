"Fragile ed esausta...". Il retroscena su Madonna prima del ricovero

" Tutti credevano che avremmo potuto perderla, questa è stata la realtà della situazione ". Con queste parole un parente di Madonna ha commentato le sue attuali condizioni di salute dopo il ricovero in terapia intensiva. La popstar è stata trovata priva di sensi a terra nel suo appartamento di New York e trasportata d'urgenza in un ospedale sabato scorso, colpita da una grave infezione batterica, che ha costretto i medici a intubarla per ventiquattro ore. Ora Madonna è fuori pericolo ma secondo la stampa britannica le avvisaglie del crollo fisico della popstar sarebbero state evidenti anche dalle foto condivise su Instagram.

" Madonna sembrava fragile ed esausta nell'ultima foto scattata pochi giorni prima che il cantante fosse ricoverato in ospedale ", riferisce The Sun evidenziando come dagli scatti la popstar apparisse stanca, con gli occhi pesanti e lucidi, addirittura sdraiata in sala prove senza forze dopo una sessione di allenamento. " Provava anche dodici ore al giorno in vista del tour e lo stava facendo da settimane ", ha riferito il sito americano PageSix, che per primo ha dato la notizia del ricovero di Madonna in ospedale.

Le conferme dai familiari di Madonna