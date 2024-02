"Sto male", Adele costretta ad annullare le esibizioni di marzo

I problemi di salute per Adele non sono ancora stati superati, e la cantante, stando a quanto da lei stessa annunciato sui social network, è costretta ad annullare tutte le sue esibizioni in calendario per il prossimo mese di marzo.

"Purtroppo sono costretta a fermarmi e a mettere in pausa le mie esibizioni in programma a Las Vegas" , ha spiegato la cantante ai suoi followers con un breve post. Lo show, ribattezzato "Weekends with Adele", consta di una serie di spettacoli fissi che si tengono, per l'appunto, ogni venerdì e ogni sabato nella "Sin City", per la precisione all'interno del Colosseum Theater del Caesars Palace.

Partito il 18 novembre del 2022, il "residency show" dell'artista britannica dovrebbe chiudere definitivamente i battenti il prossimo 15 giugno, includendo anche una breve parentesi in Europa nel mese di agosto, con quattro show in Germania. Se tutto dovesse andare come previsto, anche per quanto concerne la salute della cantante, i concerti dovrebbero avere luogo il 2, 3, 9 e 10 agosto presso la Munich Messe di Monaco di Baviera, in un ambiente all'aperto realizzato ad hoc proprio per ospitare l'evento tanto atteso.

"Stavo già male verso la conclusione delle ultime tappe prima delle festività, e lo sono stata anche durante tutta la pausa" , aggiunge la cantante britannica. In effetti Adele aveva avuto problemi di salute già agli inizi del mese di novembre del 2023, che non era riuscita a superare neppure dopo la sospensione prevista per il periodo delle festività natalizie. Così tanto che quando è tornata sul palco come da calendario il 19 gennaio, non era assolutamente in piena forma, il che ha contribuito, secondo i medici che l'hanno in cura, a peggiorare ulteriormente il suo stato di salute. Quei dodici concerti, quindi, sono stati determinanti ad acuire i problemi riscontrati dall'artista britannica.

"Non avevo ancora avuto la possibilità di tornare in piena salute prima che gli spettacoli riprendessero" , ammette infatti Adele, "e ora sono di nuovo malata, e sfortunatamente tutto questo ha messo a dura prova anche la mia voce" . Ecco il perché della decisione drastica di annullare i prossimi dieci concerti di Las Vegas, ovvero tutte le esibizioni di marzo: al momento, quindi, è previsto solo lo stop di un mese.