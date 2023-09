Take That are Back, nuovo album e nuovo tour per le icone pop anni '90

Non sono mai realmente scomparsi dal radar dei fan che hanno fatto dei Take That una delle band più iconiche degli anni '90, anche dopo l'addio di Robert Williams, il primo a lasciare il gruppo per una brillante carriera da solista. La formazione attuale formata da Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, torna con un nuovo progetto che prevede un album e un tour nel 2024.

L'uscita del singolo

Il nuovo album dal titolo This Life, uscità il 24 novembre, ma già da ieri si può avere un anticipo con il singolo Windows - disponibile su tutte le piattaforme - che li vede riuniti per la prima traccia inedita di quello che gli addetti ai lavori hanno definito un vero capolavoro. Un brano che racconta la storia di chi emerge dall’oscurità alla luce, percorso dovuto alla maturità sia umana che lavorativa con all'interno il familiare falsetto che non rinnega il passato anche se rappresenta una nuova era, carica di energia creativa e quella continua ricerca del nuovo e sorprendente che li ha fatti diventare vere icone del pop.

Le atmosfere del singolo saranno quindi solo un assaggio dell'album in studio che esce dopo 6 anni da Wonderland del 2017. “T ornare insieme in studio per questo brano è stata un’esperienza meravigliosa. La sensazione è quella di spiegare le ali, lasciando andare il vecchio per avventurarsi nel nuovo ” ha commentato la band. “ Siamo molto orgogliosi del nuovo album, c’è un senso di unione. Siamo entusiasti per questo nuovo capitolo! ”.

La band dei record

In oltre 30 anni di carriera la band ha venduto oltre 45 milioni di dischi e ha piazzato 12 singoli al primo posto della classifica inglese, oltre ad essere uno dei gruppi più conosciuti al mondo. Grazie al loro continuo processo d'evoluzione, voci magistrali e sound unico e riconoscibile al primo ascolto.

Il tour

Il 2023 è già stato un anno importante per la band, con una serie di performance stellari inclusa quella al KOKO in supporto di War Child, uno show sold-out al British Summer Time di Hyde Park e quello al King’s Coronation Concert, visto da più di 12 milioni di persone. Questa estate ha visto anche l’uscita dell’adattamento cinematografico del loro musical da record, The band, il cui film dal titolo Greatest Days, è uscito a giugno.

I Take That sono da sempre conosciuti per le loro enormi produzioni live e detengono il record per il maggior numero di performance alla The O2 di Londra con 34 concerti. Il Progress tour del 2011 ha infranto i record di box office con più di un milione di biglietti venduti in meno di 24 ore, cosa che lo ha reso il più grande tour nel Regno Unito, con Billboard che lo ha inserito al terzo posto nella classifica annuale Top 25 Tours. Nel 2019 la band ha celebrato i suoi 30 anni con le 38 date dell’Odyssey tour, che li ha visti esibirsi in 29 arene e 9 stadi per un totale di oltre 650,000 biglietti venduti. Per il 2024 la band ha annunciato il This Life On Tour e le prime 29 date in 15 città tra Irlanda e Regno Unito. La band sarà accompagnata sul palco da Olly Murs, il cantante e presentatore britannico che deve il suo esordio a XFactor Uk.

La storia della band

Dopo la formazione come boy band del 1989 i Take That sono immediatamente esplosi piazzando i primi due album al numero 1 delle classifiche inglesi. Con il terzo album Nobody Else arrivano a conquistare tutto il mondo, vendendo 6 milioni di copie e scalando le classifiche di 11 paesi. Il 22 ottobre 2011 il quotidiano inglese The Daily Telegraph annuncia la separazione di Robbie Williams dalla band per incidere nel 2012 Take The Crown, il suo album da solista.

Successivamente nel 1996 la band decide per lo scioglimento per poi riunirsi 9 anni dopo nel 2005 con il The Ultimate Tour del 2005, considerato uno dei più grandi della storia musicale inglese. A questo seguono 3 album tutti al numero uno in soli quattro anno. Nel 2011 il grande ritorno di Robbie Williams nella formazione, con l'album Progress che li ha visti infrangere il record UK sia per l’album con le vendite più veloci del 21esimo secolo, che per il tour sold-out nel minor tempo della storia. Il secondo addio di Williams, seguito da quello di Jason Orange, ha lasciato i rimanenti tre membri pubblicare III e Wonderland, rispettivamente platino e oro. La band ha festeggiato i 30 anni di carriera nel 2019 con l'uscita dell'album Best of Odyssey con nuove versioni dei brani più iconici. Il disco, neanche a dirlo, è entrato nel numero 1 della classifica ed è stato segito dal trionfale tour del 2019 in Europa e Regno Unito.