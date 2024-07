Da Taylor Swift ai Coldplay: come evitare le truffe sui biglietti per festival, concerti ed eventi sportivi grazie a Ticketoo

Ascolta ora 00:00 00:00

Giugno, luglio e agosto non sono solo i mesi più caldi dell'anno, ma anche quelli in cui la passione per la musica raggiunge il suo apice. Durante l'estate, infatti, cresce il desiderio di partecipare a concerti che attirano milioni di fan in stadi, palazzetti, teatri e altri luoghi.

Il movimento dei fan, per il proprio artista preferito, è pronto a tutto. Non teme né il caldo né le lunghe file ai tornelli e nemmeno il costo dei biglietti, che può raggiungere cifre elevate. Recentemente, l'Italia, con particolare riferimento a Roma e Milano, ha vissuto un'intensa stagione di concerti. Taylor Swift ha incantato il pubblico allo stadio San Siro, mentre i Coldplay hanno fatto vibrare lo stadio Olimpico. I fan erano entusiasti, con i biglietti esauriti in pochi minuti e una forte domanda nel mercato del secondary ticketing. Tra chi cerca di fare affari rivendendo a prezzi elevati e chi è disposto a tutto pur di avere un biglietto, il rischio di truffa è sempre presente.

Taylor Swift e i Coldplay hanno svelato il lato oscuro dei concerti, dove il denaro spesso prevale sulla passione. Tuttavia, non tutto è negativo. Da una parte, ci sono fan disposti a spendere oltre 1.000 euro per un biglietto ormai esaurito; dall'altra, c'è chi sceglie di rivendere il proprio biglietto al prezzo originale o inferiore se non può più partecipare all'evento. È qui che entra in gioco Ticketoo, una piattaforma che permette ai fan di vendere e comprare biglietti allo stesso prezzo d'acquisto, recuperando così parte delle spese. Ticketoo si distingue come una delle poche, se non l'unica, piattaforma di secondary ticketing che opera in modo etico e trasparente, al servizio dei fan. Recentemente, ha gestito il fenomeno Taylor Swift-Coldplay con grande successo.

Una delle recensioni degli utenti su Trustpilot recita: "Ho acquistato due giorni prima del concerto dei Coldplay, sono riuscita ad acquistare 2 biglietti nello stesso settore di mia figlia. Posso sentirmi soddisfatta. mi sono trovata benissimo. Lo consiglierò!"

Nata dall'idea dei founder Simone Serani e Andrea Giorgi, Ticketoo combatte il fenomeno del bagarinaggio grazie alla sua tecnologia innovativa. Questa piattaforma è in grado di identificare il costo originale del biglietto, impedendo così la vendita a prezzi maggiorati. Nei giorni dei concerti di Taylor Swift e dei Coldplay, Ticketoo ha registrato un elevato traffico, segno della grande richiesta generata da questi due artisti. In cifre, Ticketoo ha permesso a quasi 3.000 fan di scambiare biglietti per Milano e Roma, garantendo un servizio rapido, etico e sicuro.

Non solo Coldplay e Taylor Swift, ma anche tanti altri concerti in Italia e all'estero sono disponibili su Ticketoo. La piattaforma offre un modo etico per vendere e comprare biglietti per eventi sportivi, teatrali, club e altre attività.

Nel 2024, sono già stati caricati sulla piattaforma oltre 20.000 nuovi eventi.

Scaricando l'app Ticketoo su App Store e Google Play, avrai accesso a migliaia di eventi. Scegli quello che fa per te e vivi l'esperienza di Ticketoo!