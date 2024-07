Taylor Swift arriva a Milano ed esplodono le prenotazioni dei treni

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l'America, il "ciclone" Taylor Swift arriva in Europa ed anche qui, come succede nel resto del mondo, il suo tour fa muovere non solo folle oceaniche ma anche l'economia di ogni paese in cui fa tappa, facendo di lei una delle artiste più influenti dell'ultimo decennio. Questo fenomeno noto come Swiftonomics, si riferisce all'influenza economica della cantante e alla sua capacità di generare attività economiche rilevanti con i suoi tour.

La cantante che muove l'economia

La prima tappa del tour europeo è stata Parigi, poi la Spagna e l'Inghilterra dove Taylor Swift è riuscita a far ballare anche l'erede al trono il principe Wiliam. Nel nostro Paese la grande attesa è per il 13 e il 14 luglio, dove il The Eras Tour si fermerà per due date allo stadio di San Siro di Milano completamente sold out.

Come si spostano i fan

Secondo un recente studio di YouGov commissionato da Trainline, l'app leader in Europa per l'acquisto di biglietti di treni e pullman, il 50% degli intervistati sceglie il treno come mezzo di trasporto preferito per partecipare a eventi musicali. Una tendenza che, in base ai dati raccolti in occasione del tour europeo della Swift, si sta sempre più consolidando, qualificando il treno come mezzo di trasporto privilegiato per raggiungere le destinazioni dei concerti.

In ogni data i fan di Taylor Swift arrivano da ogni parte del mondo per seguirla, e anche a Milano ci sarà la presenza di quelli che si sposteranno da ogni regione d'Italia, e anche dall'Europa, prediligendo il treno. A sottolinearlo i numeri dello studio che ha notato come le tratte ferroviarie verso Milano hanno registrato grandi incrementi generalizzati del numero di passeggeri, rispetto alla settimana precedente al concerto.

Gli esempi più emblematici sono dati dalle tratte che collegano Milano con Napoli e Roma, che hanno quasi raddoppiato, con un aumento rispettivamente del 117% e del 92%, di passeggeri in più durante la settimana del concerto, rispetto a quella precedente. Un'altra tratta che ha avuto un incremento più che significativo è la Milano-Firenze, che ha visto aumentare il numero di passeggeri del 69%.

A Milano anche gli Swifties europei

Grazie alla liberalizzazione e la globalizzazione del settore ferroviario, gli appassionati di concerti e festival godono di una maggiore varietà di opzioni per viaggiare in treno, sia a livello nazionale che internazionale. La tratta Zurigo-Milano, in particolare, ha visto un aumento dei passeggeri che vogliono raggiungere il concerto della cantante a Milano, del 360%. Ma non soltanto, la tratta svizzera ha avuto performance da record segnando un +242% di prenotazioni sulla rotta internazionale.

I numeri dell'economia mossi da Taylor Swift

L'impatto economico mosso da Taylor Swift è qualcosa di impressionante. Si stima che i suoi spettatori negli Stati Uniti abbiano speso in media 1.300 dollari a spettacolo.

Per dare qualche numero, con 152 date in 20 paesi e una una media di 72mila posti a sedere a serata, il suosolo nelle tappe americane ha venduto più di quattro milioni di biglietti infrangendo ogni record. Secondo una stima del Wall Street Journal, gli incassi alla fine del tour potrebbero superare il miliardo di dollari.