Tiziano Ferro torna con un nuovo album, Ostello Bello lo celebra con una karaoke night in più città italiane

Il 21 ottobre, tre giorni prima dell'uscita del nuovo album, in sette città italiane si terrà un karaoke collettivo. Ecco dove e come partecipare

I punti chiave

Rosario Fiorello non ci sarà ma lo spirito del karaoke più travolgente d'Italia è pronto a tornare. Martedì 21 ottobre, da Como a Palermo, passando per Milano, Roma, Napoli, Firenze e Genova, l'Ostello Bello trasforma le proprie sedi in un gigantesco palcoscenico collettivo per celebrare il nuovo album di Tiziano Ferro, "Sono un grande", in uscita venerdì 24 ottobre. La formula è semplice: microfoni aperti, zero autotune (assicurano gli organizzatori), tanti cuori rotti (per dirla con le parole dell'ultimo singolo di Tiziano Ferro) e un unico grande obiettivo, cantare a squarciagola tutte le hit di Tiziano - magari con un gin tonic in mano - fino alle note più strappalacrime.

Il nuovo album di Tiziano Ferro

Il cantautore di Latina torna alla musica a tre anni di distanza dalla pubblicazione di "Il mondo è nostro". Il nuovo album, "Sono un grande", in uscita il 24 ottobre 2025, segna una nuova fase della sua carriera: undici tracce inedite e una bonus track che raccontano un artista più consapevole, introspettivo e maturo. Il singolo apripista "Cuore rotto", già tra i brani più trasmessi dalle radio italiane, ha anticipato un progetto che arriva dopo l'addio allo storico manager e la firma con la nuova casa discografica Sugar Music. Con questo album Ferro torna a parlare di sé attraverso la musica, con autenticità e forza: "Sono un grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita. La consapevolezza che se sono riuscito a superare le tempeste è perché qualcosa di buono l'ho fatto e un futuro felice me lo merito".

Tiziano Ferro prima cancella tutto sui social, poi l'annuncio: cosa è successo

Come partecipare alla karaoke night

L'evento a lui dedicato da Ostello Bello, a ingresso gratuito ma su registrazione, promette di essere il karaoke dell'anno, una sorta di flash mob musicale dove la voce conterà meno dell'entusiasmo. "Preparatevi a cantare malissimo", hanno scherzato gli organizzatori lanciando l'evento sui social network.

Ma l'idea è proprio questa: celebrare la musica di Ferro in modo spontaneo e collettivo, unendo in contemporanea fan di tutte le età e varie città sparse per lo Stivale. A Milano l'appuntamento è all'Ostello Bello Duomo, in via Medici 4, ma l'eco delle canzoni di Tiziano risuonerà da Nord a Sud.

