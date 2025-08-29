Tiziano Ferro prima cancella tutto sui social, poi l'annuncio: cosa è successo

Dopo mesi di silenzio Tiziano Ferro è tornato sui social network e lo ha fatto con una vera e propria notizia "bomba": l'inizio di una nuova avventura musicale. Che qualcosa stesse per accadere i fan del cantante di Latina lo avevano immaginato. Negli ultimi giorni dal profilo Instagram di Ferro erano scomparsi improvvisamente tutti i contenuti. Le foto e i video pubblicati negli ultimi anni sono stati rimossi e la pagina social dell'artista è rimasta tristemente vuota, ma i suoi follower non si sono preoccupati e hanno capito che la "mossa" - molto diffusa tra artisti e cantanti sia italiani che internazionali - era legata a un imminente annuncio. E così è stato.

La firma con la nuova etichetta

Nella tarda serata del 28 agosto Tiziano Ferro ha annunciato di avere firmato un contratto discografico con una nuova etichetta e a darne notizia è stata Sugar Music, che ha accolto Ferro nella sua squadra di talenti. " Tiziano Ferro in Sugar! Una bellissima novità che condividiamo con felicità e orgoglio. L'ingresso di Tiziano Ferro nel roster della nostra discografica alimenta un rapporto di lunga data, che negli anni ci ha reso co-editori di molte delle sue straordinarie opere. Crediamo fortemente in questo viaggio verso il futuro. Insieme possiamo scrivere il nuovo capitolo di una storia che da sempre ci emoziona tutti, in Italia e nel mondo" , ha scritto il produttore Filippo Sugar, parlando della nuova collaborazione.

Tiziano Ferro, nuovo album in arrivo?

Stando alle prime parole dei vertici dell'etichetta discografica la firma con il cantante di Latina è arrivata a seguito della presentazione, da parte di Ferro, di "nuova musica". Dunque Tiziano sarebbe al lavoro su nuovi brani musicali e l'ipotesi di un nuovo album in uscita - forse nel 2026 - è concreta. Sotto al post l'artista si è detto entusiasta del nuovo progetto ma soprattutto pronto a tornare con nuove canzoni: "Si parte!". Il suo arrivo in Sugar ha scatenato l'entusiasmo anche tra altri noti cantanti che sono sotto l'etichetta come Madame e Saturnino e i suoi fan tirano un sospiro di sollievo. Gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili per Tiziano Ferro che prima aveva annunciato la fine del suo matrimonio poi aveva chiuso il lungo rapporto professionale con il suo storico manager.

Ultimamente non riesco a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica",

"L'ultimo disco non ha raggiunto con sufficiente forza i cuori delle persone o forse la mia scrittura e il mio canto non sono all’altezza delle vecchie aspettative".

aveva scritto sui social, aggiungendo:L'artista si era allontanato dai social per cercare di ritrovare l'necessario per ripartire e oggi il suo annuncio ha il sapore della rinascita.