Torna il Red Bull Nameless Festival, la tre giorni a base di musica e freestyle

Il Nameless Festival torna anche per l'edizione 2024 e lo fa assieme a Red Bull, per regalare agli appassionati un weekend di musica, freestyle e avventura. Il festival, che ha dato il via alle danze nella giornata di ieri, si svolge fra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini e vedrà esibirsi oltre cento artisti di fama internazionale fino al 16 giugno.

La Red Bull porterà al festival, per regalare agli spettatori una esperienza unica, il Red Bull Unforeseen, uno dei plachi più innovativi e spettacolari, con una superficie di 1000 mq che sarà teatro delle esibizioni degli ospiti più importanti come Hybrid Minds, Camo & Krooked, K Motionz, Koven, CK3 e Mother Inc. La funzione del palco, però non si limiterà all'aspetto musicale, infatti lo stesso sarà teatro dell'esibizione di Viki Gomez, atleta Red Bull e tre volte campione mondiale di BMX Flatland.

Il significato che la Red Bull vuole dare al palco è lo stesso della più famosa bevanda:, innovazione e creatività. Il tutto, all'interno di una esperienza musicale senza eguali, con cinque palchi a disposizione degli artisti: JD Stage, Nameless Tent by Molinari, Live Stage by Garnier Fructis, Red Bull Unforeseen e Heineken The Offline Experience. Fra gli artisti che si esibiranno, i nomi che più risaltano sono quelli dima anche i dj tedeschi Claptone e Boys Noioze, il dj olandesee quello americano Roger Sanchez.

Anche l'assessore regionale al turismo, Barbara Mazzali ha voluto commentare il successo del festival, unendo la componente turistica a quella del marketing territoriale: "Quando la musica fa diventare famosi nel mondo territori che prima non lo erano. E’ questo il fenomeno del Nameless Festival di Annone Brianza, nel Lecchese, che, arrivato alla sua decima edizione, è diventato un punto di riferimento nazionale e internazionale per la musica elettronica e hip hop. Il Festival Namelss offre un palcoscenico annuale eccezionale non solo per la musica amata dai giovani, ma anche per il turismo locale. E’ un modello da replicare. La Lombardia si conferma terra di Grandi Eventi, che continueremo a sostenere con convinzione in quanto straordinari volani dell’attrattività territoriale”.

Citando i dati dell’Osservatorio regionale su Turismo e Attrattività, l’assessore ha fatto altresì fa presente che “nel corso del 2023 in Provincia di Lecco abbiamo registrato 1,1 milioni di soggiorni, con una presenza di stranieri molto elevata: pari al 73%. Numeri a cui il Festival Nameless ha contribuito.