Il triste addio de Le Vibrazioni. Morta la Giulia di Dedicato a te

Era il 2003 quando Le Vibrazioni, con il singolo “Dedicato a te” si sono imposti nelle classifiche italiane. Una hit - disco di platino - celebre non solo per il videoclip girato lungo le sponde del Naviglio Pavese, ma anche per quella dedica che il frontman ha fatto a quella che in quel periodo era la sua compagna. Ora, però, Giulia Tagliapietra - quella Giulia - non c’è più.

Il ricordo durante il concerto

“ Difficile dare un senso a tutto questo ”, rivela commosso il cantante de Le Vibrazioni durante un live a Casarano, vicino Lecce. “Stamattina è mancata. È una parte del mio e del nostro cuore ”. Poi l’appello al pubblico: “Vorrei che le facessimo sentire la sua canzone ancora una volta. Mi aiutate, vero? Ho la voce un po’ rotta, l’emozione… era troppo giovane ”.

Il pos di Francesco Sarcina

Il cordoglio è continuato sui social e in un lungo post che Francesco Sarcina ha pubblicato sul suo profilo Instagram, raccontando cosa ha significato per lui perdere Giulia. Non è stata solo la sua compagna, ma anche la sua musa, ha spiegato. “ In più di una occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con 'lucente armonia'. Mi ricordo che il mio primo pensiero fu: 'Ma come fate a non capire cosa vuol dire?' – esordisce -. Poi però mi resi conto che per capire realmente il significato era necessario conoscere Giulia. Ed ora è più che mai parte della lucente armonia, lasciando armonia e immensità nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla” .

“ Lascia anche tanto dolore perché è difficile dare un senso alla perdita così prematura di una gioia della natura quale è sempre stata - ha aggiunto - Difficile perché una madre ed un fratello perdono una figlia e una sorella. Ma ancor più difficile è perché un marito e due figli perdono una giovane moglie e una madre splendida e amorevole – continua -. E se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo, non oso immaginare la sua famiglia. Ma certo è che un giorno ci ritroveremo e rideremo della stupidità umana .” conclude.

Chi era Giulia Tagliapietra