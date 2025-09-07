Il Volo, Ignazio Boschetto è diventato papà: è nato Gabriele

Ignazio Boschetto, voce inconfondibile del trio Il Volo, è diventato papà per la prima volta. Il tenore e la moglie Michelle Bertolini hanno annunciato con gioia la nascita del loro primogenito, Gabriele, condividendo un momento di grande felicità con fan, amici e colleghi.

Dopo mesi di attesa, emozioni e anche qualche sorpresa lungo il percorso, la coppia ha finalmente potuto stringere tra le braccia il loro bambino. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan del cantante, che hanno seguito con affetto ogni tappa della gravidanza.

Una dolce attesa… con sorpresa

All’inizio della gravidanza, Ignazio e Michelle avevano annunciato l’arrivo di una femminuccia, che avevano deciso di chiamare Bianca. Ma la gravidanza ha riservato loro un inatteso colpo di scena: un esame morfologico ha infatti rivelato che si trattava di un maschietto, e non di una bambina.

La reazione? Un mix di stupore, ironia e dolcezza. " Non poteva che essere nostro figlio: ha iniziato a farci scherzetti ancora prima di nascere ", hanno raccontato sorridendo. Il nome scelto è diventato Gabriele, un nome che per la coppia rappresenta forza, dolcezza e spiritualità.

L’emozione di diventare padre

Già durante la gravidanza, Boschetto aveva condiviso un tenerissimo momento con i fan: un primo contatto con il figlio ancora nella pancia della mamma. Aveva raccontato di avergli cantato una ninna nanna, “Fratello Sole, Sorella Luna” di Claudio Baglioni, e di aver ricevuto una decisa “risposta” sotto forma di una piccolo calcio.

" È stata un’emozione incredibile ", aveva detto in radio, commosso. Un segno che il legame tra padre e figlio era già fortissimo, ancor prima del primo sguardo.

La storia d'amore con Michelle

L’amore tra Ignazio e Michelle è sbocciato in tempi rapidi ma intensi. La proposta di matrimonio era arrivata nel dicembre 2023, e le nozze si sono celebrate nel settembre 2024, in una cornice intima. Solo pochi mesi dopo, ad aprile 2025, è stato annunciato l’arrivo del primo figlio.

Un nuovo capitolo per il tenore de Il Volo

Con la nascita di Gabriele, Boschetto inaugura un nuovo capitolo della sua vita: quello di padre.

Un ruolo che sicuramente influenzerà anche la sua sensibilità artistica, ispirandolo nelle sue future canzoni e performance con Il Volo. I fan sono già pronti a seguirlo in questa nuova avventura personale, tra musica e notti insonni. E chissà, magari un giorno anche Gabriele salirà sul palco, proprio come papà.