X Factor 2025, tutto sulla finale: cantanti, ospiti e diretta

Dopo sei serate live, emozioni, colpi di scena e performance che hanno acceso il pubblico settimana dopo settimana, X Factor 2025 arriva al suo atto finale. Giovedì 4 dicembre verrà proclamato il vincitore della 19ª edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, e per il secondo anno consecutivo sarà Napoli a fare da scenografia d’eccezione.

L’ultima puntata andrà infatti in onda in diretta da piazza del Plebiscito, una delle location più iconiche d’Italia, pronta a trasformarsi in un’arena sotto le stelle. Lo show sarà trasmesso su Sky Uno e in chiaro su TV8, offrendo a tutti la possibilità di seguire la finale senza perdere un istante. A condurre, ancora una volta, Giorgia, che nel ruolo di padrona di casa ha dimostrato eleganza, precisione e naturalezza, conquistando pubblico e addetti ai lavori.

I quattro finalisti: chi si gioca la vittoria

Dalla semifinale del 27 novembre sono usciti i nomi dei quattro talenti che si contenderanno il titolo. È una finale equilibrata, con stili e identità molto diverse, ognuno cresciuto sotto la guida del proprio giudice:

PierC - Team Francesco Gabbani

Team Francesco Gabbani Delia - Team Jack La Furia

Team Jack La Furia Rob -Team Paola Iezzi

-Team Paola Iezzi EroCaddeo - Team Achille Lauro

Quattro percorsi, quattro personalità e quattro modi diversi di interpretare la musica: ingredienti che promettono una finale ricca di energia e sorprese.

Il regolamento della finale

La finale si articola in tre manche, ognuna pensata per raccontare lati diversi degli artisti:

Best of

Un medley dei momenti più significativi del loro percorso a X Factor: le esibizioni che li hanno fatti crescere, emozionare e convincere il pubblico.

Inedito

Il brano originale con cui si affacciano per la prima volta sul mercato discografico, già ascoltato nei Live e accolto con entusiasmo dai fan.

My Song

Il cavallo di battaglia, la canzone-simbolo che meglio rappresenta la loro identità artistica.

I giudici, Francesco Gabbani, Jack La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro, commenteranno le esibizioni, ma non avranno alcun peso nel risultato finale. A determinare il vincitore sarà solo il televoto. Tutti e quattro gli artisti accedono al round finale: solo all’ultimo istante scopriremo chi si aggiudicherà la vittoria e il contratto discografico con Warner Music.

Come si vota

Il voto è gratuito e disponibile attraverso diversi canali: Sito ufficiale: xfactor.sky.it (da computer o smartphone), accedendo con Sky ID oppure tramite Facebook, Apple o Google. App X Factor 2025: scaricabile gratis, con accesso tramite gli stessi account. Decoder Sky Q: premendo il tasto verde del telecomando. Sky Glass: con il tasto dedicato all’interattività. Un sistema semplice e accessibile che permetterà a tutti di sostenere il proprio artista preferito in tempo reale durante la diretta.

L’ospite speciale

A rendere la serata ancora più memorabile sarà Laura Pausini, superospite musicale in piazza del Plebiscito. La cantante italiana più premiata nel mondo si esibirà davanti a migliaia di fan già in delirio. Gli inviti gratuiti messi a disposizione da Sky sono andati esauriti in pochissimi minuti, ma il pubblico da casa potrà vivere lo stesso la magia: cantare, ballare e fare il tifo direttamente dal divano.

Una finale che promette spettacolo

La finale di X Factor 2025 non è solo una gara: è una grande celebrazione della musica live, del talento e dell’energia di una piazza che negli ultimi anni è diventata la casa

perfetta per i momenti più intensi dello show. Tra i quattro finalisti c’è già chi ha une chi ha mostrato una crescita sorprendente, ma la decisione, come sempre, è nelle mani del pubblico.