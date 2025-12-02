Leggi il settimanale
Musica

X Factor 2025, tutto sulla finale: cantanti, ospiti e diretta

Il 4 dicembre PierC, Delia, Rob ed EroCaddeo si giocano tutto in tre manche decisive, mentre il pubblico, unico vero giudice della serata, sceglierà in diretta il nuovo vincitore. Tutto quello che c'è da sapere

X Factor 2025, tutto sulla finale: cantanti, ospiti e diretta
Dopo sei serate live, emozioni, colpi di scena e performance che hanno acceso il pubblico settimana dopo settimana, X Factor 2025 arriva al suo atto finale. Giovedì 4 dicembre verrà proclamato il vincitore della 19ª edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, e per il secondo anno consecutivo sarà Napoli a fare da scenografia d’eccezione.

L’ultima puntata andrà infatti in onda in diretta da piazza del Plebiscito, una delle location più iconiche d’Italia, pronta a trasformarsi in un’arena sotto le stelle. Lo show sarà trasmesso su Sky Uno e in chiaro su TV8, offrendo a tutti la possibilità di seguire la finale senza perdere un istante. A condurre, ancora una volta, Giorgia, che nel ruolo di padrona di casa ha dimostrato eleganza, precisione e naturalezza, conquistando pubblico e addetti ai lavori.

I quattro finalisti: chi si gioca la vittoria

Dalla semifinale del 27 novembre sono usciti i nomi dei quattro talenti che si contenderanno il titolo. È una finale equilibrata, con stili e identità molto diverse, ognuno cresciuto sotto la guida del proprio giudice:

  • PierC - Team Francesco Gabbani
  • Delia - Team Jack La Furia
  • Rob -Team Paola Iezzi
  • EroCaddeo - Team Achille Lauro

Quattro percorsi, quattro personalità e quattro modi diversi di interpretare la musica: ingredienti che promettono una finale ricca di energia e sorprese.

Il regolamento della finale

La finale si articola in tre manche, ognuna pensata per raccontare lati diversi degli artisti:

Best of
Un medley dei momenti più significativi del loro percorso a X Factor: le esibizioni che li hanno fatti crescere, emozionare e convincere il pubblico.

Inedito
Il brano originale con cui si affacciano per la prima volta sul mercato discografico, già ascoltato nei Live e accolto con entusiasmo dai fan.

My Song
Il cavallo di battaglia, la canzone-simbolo che meglio rappresenta la loro identità artistica.

I giudici, Francesco Gabbani, Jack La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro, commenteranno le esibizioni, ma non avranno alcun peso nel risultato finale. A determinare il vincitore sarà solo il televoto. Tutti e quattro gli artisti accedono al round finale: solo all’ultimo istante scopriremo chi si aggiudicherà la vittoria e il contratto discografico con Warner Music.

Come si vota

Il voto è gratuito e disponibile attraverso diversi canali: Sito ufficiale: xfactor.sky.it (da computer o smartphone), accedendo con Sky ID oppure tramite Facebook, Apple o Google. App X Factor 2025: scaricabile gratis, con accesso tramite gli stessi account. Decoder Sky Q: premendo il tasto verde del telecomando. Sky Glass: con il tasto dedicato all’interattività. Un sistema semplice e accessibile che permetterà a tutti di sostenere il proprio artista preferito in tempo reale durante la diretta.

L’ospite speciale

A rendere la serata ancora più memorabile sarà Laura Pausini, superospite musicale in piazza del Plebiscito. La cantante italiana più premiata nel mondo si esibirà davanti a migliaia di fan già in delirio. Gli inviti gratuiti messi a disposizione da Sky sono andati esauriti in pochissimi minuti, ma il pubblico da casa potrà vivere lo stesso la magia: cantare, ballare e fare il tifo direttamente dal divano.

Una finale che promette spettacolo

La finale di X Factor 2025 non è solo una gara: è una grande celebrazione della musica live, del talento e dell’energia di una piazza che negli ultimi anni è diventata la casa

perfetta per i momenti più intensi dello show. Tra i quattro finalisti c’è già chi ha un seguito solido e chi ha mostrato una crescita sorprendente, ma la decisione, come sempre, è nelle mani del pubblico.

