Musicultura, il festival garbato che cerca i talenti sconosciuti

Si parla sempre troppo poco di Musicultura, uno dei festival italiani che più vivacemente scendono in cantina, ossia che fanno luce su talenti musicali ancora sconosciuti. Stasera andrà in scena la serata finale nello strepitoso Sferisterio di Macerata, e sarà la tappa conclusiva di un percorso iniziato tanti mesi fa con l'ascolto delle 2352 canzoni spedite alla commissione valutatrice. Un ascolto che ha richiesto oltre tre mesi e ha portato a restringere i candidati a sessanta. Poi ci sono state le Audizioni Live con 10 serate tutte esaurite al Teatro Lauro Rossi di Macerata (oltre cinquemila spettatori e due milioni di utenti streaming).

Da lì i 16 finalisti e infine gli otto vincitori tra i quali stasera sarà scelto il vincitore assoluto e quello che riceverà il premio della critica Piero Cesanelli. Il tutto sotto l'egida del Comitato Artistico di Garanzia, i cui primi firmatari sono stati, tra gli altri, Fabrizio De André, Enzo Avitabile, Roberto Vecchioni e Claudio Baglioni, insomma artisti di cui è impossibile dubitare. "In tempi di canzoni rimasticate e di artisti scaltri, i ragazzi e le ragazzi vincitrici ci danno una lezione di pulizia emotiva ed espressiva - spiega il direttore artistico Ezio Nannipieri -. Il senso di Musicultura sta nel cercare di sostenerne l'immaginazione e, per quanto possibile, le economie". Stasera lo show sarà condotto dalla coppia inedita Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio e sarà commentato anche su Radio1 dalle voci esperte e competenti di John Vignola e Duccio Pasqua. Importante anche la diffusione in diretta su RaiPlay.

Dunque stasera sarà il momento di Alessandra Nazzaro, Elena Mil, Frammenti, Ibisco, Me July, Moonari, Abat-jour e Silvia Lovicario.

E si scoprirà quindi chi di loro si porterà a casa i 20mila euro del Premio Banca Macerata e, soprattutto, avrà l'onore di entrare nell'elenco prestigioso dei vincitori di Musicultura. Infine, per dare l'idea di quanto grande sia l'appeal dell'evento, basta segnalare chi stato ospite quest'anno: Cocciante, Capossela, Tricarico, Ruggiero, Finardi, Cristicchi, Lundini e Fabi.

Serve altro?