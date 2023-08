"Napoleon" marcia sulle sale. Ma c'è anche l'ultimo Allen

Ci siamo appena lasciati alle spalle un luglio meraviglioso dal punto di vista degli incassi cinematografici. Alla gente è tornata la voglia di andare al cinema, ma ora sta alle case di distribuzione non soffocare questa ritrovata vitalità, offrendo dei titoli all'altezza. Guardando alla programmazione da qui a Natale, in effetti, ci sono film che meritano di essere visti, per tanti motivi.

A partire dal 23 agosto, quando uscirà l'atteso Oppenheimer, il bellissimo film di Christopher Nolan, della durata di 180 minuti, incentrato sulla figura di uno dei padri della bomba atomica. Cast stellare (Cillian Murphy, Emily Blunt, Kenneth Branagh, Florence Pugh, Josh Hartnett, Matt Damon, Gary Oldman, Robert Downey Jr., Rami Malek) per un titolo che, è facile prevedere, sarà tra i protagonisti alla prossima corsa agli Oscar. Per gli amanti di Agatha Christie e degli adattamenti di Kenneth Branagh, il 14 settembre esce Assassino a Venezia, basato sul romanzo Poirot e la strage degli innocenti. Con l'obiettivo, del regista, di spaventare il pubblico in sala. Il cinema, però, è anche evasione e, allora, ecco che Heart of Stone è uno degli appuntamenti clou di questa seconda parte del 2023. Lo vedremo, dall'11 agosto, su Netflix e ha come protagonista Gal Gadot, qui nei panni di Rachel Stone, spia che lavora sotto copertura. Una spy-story in stile Mission: Impossible, sorta di risposta al femminile che si preannuncia il primo di una lunga saga. Vedremo come reagirà il pubblico.

A proposito di film di autore, il 19 ottobre da segnare con il circoletto rosso è, senz'altro, Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese ed interpretato da Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Ambientato all'inizio del XX secolo, il film mostra come gli Osage, dei nativi americani, diventarono ricchi grazie alla scoperta del petrolio. Peccato che i bianchi fecero di tutto, omicidi compresi, per mettere mano alla ricchezza. Tra l'altro, con la morte degli Osage, nacque la moderna FBI. Film che sarà poi disponibile su Apple TV+. Il 26 ottobre arriva il capitolo finale della trilogia (fino ad ora, abbastanza deludente) dedicata a Diabolik. Firmata dai Manetti Bros., il titolo è Diabolik - Chi sei? Una storia importante perché svela molto del passato del ladro e, soprattutto, l'origine del suo nome. Per chi ama il fantasy, bisogna aspettare fino all'1 novembre per vedere Dune - Parte 2, il sequel del film diretto da Denis Villeneuve, con Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, trasposizione del romanzo fantascientifico di Frank Herbert. Con al centro ancora Paul Atreides, affiancato da Chani e dai Fremen, in cerca di vendetta. Chamalet che impazza, visto che il 14 dicembre sarà protagonista di Wonka, che è il prequel delle avventure del personaggio di Willy Wonka, inventato da Roal Dahl. A proposito di prequel, il 17 novembre esce Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, ma senza Jennifer Lawrence. Al centro del film, il personaggio di Coriolanus Snow in gioventù che, come sappiamo, è poi diventato il presidente di Panem. E se pensavate che i film su Saw fossero finiti, ecco che il 25 ottobre ritorna Jigsaw con il decimo capitolo della saga horror.

Il 23 novembre arriva Napoleon, firmato da Ridley Scott, con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby. Attraverso la sua storia d'amore con la moglie adultera Giuseppina, viene ripercorsa l'ascesa e la caduta dell'imperatore francese. Si sussurra che vedremo alcune delle scene di battaglia più realistiche mai realizzate sul grande schermo. A partire dalla battaglia di Waterloo. A proposito di biografie, questo autunno (ancora non vi è una data certa) uscirà quella di Enzo Ferrari. A dirigerla è Michael Mann che in Ferrari racconta un momento particolare della vita del Drake. Tra bancarotta, un figlio perso (Dino) e il riconoscimento di un altro, il suo rapporto con la moglie Laura è messo a dura prova. Ecco che Enzo decide di puntare tutto su una corsa che attraverserà l'Italia: quella che divenne famosa come la Mille Miglia. Cast stellare con Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey. E l'Italia? In autunno esce Comandante, di Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino nei panni di Salvatore Todaro, l'eroico comandante di un sommergibile che salvò, nel 1940, la vita di 26 naufraghi belgi, mettendo a repentaglio la sua e quella del suo equipaggio. Il 14 dicembre, da appuntare nell'agenda cinema è sicuramente Santocielo, la nuova commedia di Ficarra & Picone, della quale si sa ancora poco a livello di trama. Si sussurra che sarà ambientata nell'aldilà, come fa intuire la locandina, ma presto anche questo mistero sarà svelato, con la certezza che il duo fornirà un grosso richiamo in sala.

Sempre a Natale, il 25 dicembre, esce l'atteso Aquaman e il Regno Perduto, senza più Amber Heard, ma con Jason Momoa. Per quanto riguarda l'animazione, nel periodo natalizio ci sarà una sfida a tre. Universal lancia due film. Il primo è Trolls 3 - Tutti insieme (31 ottobre), terzo episodio delle bambole cantanti, in un periodo nel quale, come insegna Barbie, le bambole stanno spopolando. Il 7/12, invece, ecco Prendi il volo, con protagonista una famiglia di germani reali, con gli eredi che vorrebbero partire per una vacanza. Il film Disney, invece, uscirà il 21 dicembre e, tanto per cambiare, avrà ancora una protagonista femminile. Si tratta di Wish, con la diciassettenne Asha alle prese con uno stregone, per salvare il Regno di Rosas. Infine, il 6 dicembre, Colpo di Fortuna, di Woody Allen, forse al suo ultimo film, racconta una storia di corna in quella che sembrava una coppia perfetta.