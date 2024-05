Il Napoli rivince lo scudetto, ma nelle sale cinematografiche

Lo scudetto, almeno al cinema, lo ha rivinto il Napoli. E meno male, verrebbe da dire, considerando i dati del botteghino. Il documentario evento Sarò con te (voto 7), dedicato al tricolore trionfale vinto dalla squadra di Spalletti, nel 2023, ha salvato, in parte, un fine settimana da incubo per le sale. Uscito solo sabato, infatti, il film si è piazzato subito secondo, con 770.213 euro e una media per sala, da 5.135 euro. Per capirsi, il brutto Challengers (nella foto Zendaya), ancora primo, ha ottenuto, in quattro giorni, 792.510 euro. L'impresa del doc dedicato alla squadra partenopea, ha alleviato, ma solo in parte, i dolori del box office generale. Gli incassi del week-end, infatti, sono stati di 4.484.747 euro, ovvero un pericoloso -23,9% rispetto ad analogo periodo 2023. Anno che fa da pietra di paragone per capire se, effettivamente, ci sia, o meno, una ripresa definitiva delle sale. Già i dati di aprile avevano evidenziato un pericoloso calo in questo 2024. Se, infatti, lo scorso anno, si incassavano, in quel mese, 43.840.947 euro, quest'anno, aprile ha chiuso in rosso con appena 29.810.578 euro (anche se, a livello di primo quadrimestre, il 2024 è ancora davanti di circa 13 milioni). Non ha certo aiutato il debutto, quasi in sordina, del pur riuscito The Fall Guy (voto 6,5), blockbuster che ha esordito terzo, con 668.987 euro (ma che salgono a 1.196.329 euro, considerando anche il dato del primo maggio). Quarto è, con 562.

361 euro, il cartone Garfield - Una missione gustosa (voto 6,5), che conferma la solidità delle proposte per famiglie, mentre molto bene è andato Wim Wenders col documentario Anselm, ottavo.