A 9 anni pistola in tasca e moto per la comunione

Mini-moto e pistola per un bimbo di soli 9 anni. Scene a dir poco scioccanti quelle apparse su TikTok, dove si trova il profilo di quello stesso bambino.

Soltanto un anno fa, il piccolo mostrava orgoglioso i regali ricevuti dai suoi genitori per il giorno della comunione, fra cui anche una mini-moto in piena regola, col quale eseguire impennate e frecciare per le vie vicino casa. Adesso alla collezione di video, molti correlati di messaggi che sembrano inneggiare alla camorra, se ne è aggiunto uno che vede il medesimo minorenne sfoggiare anche una pistola.

"Vera o finta?", è la domanda di tanti. Importa davvero? È il messaggio a essere sbagliato. Nel video c'è un bambino, e tiene una pistola infilata nei pantaloncini, atteggiandosi a malavitoso. Non proprio il massimo. E ci si domanda come i familiari del piccolo possano accettare tutto questo.

Il filmato, proviente dalla provincia di Napoli, ha naturalmente suscitato grande sdegno fra gli utenti dei social, che si sono rivolti al consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, da sempre in prima linea quando si tratta di portare all'attenzione pubblica i problemi che affliggono il territorio napoletano. Lo stesso Borrelli, un anno fa, aveva mostrato il video dei regali della prima comunione del minorenne.

" Si vantano di vivere nel lusso e nella ricchezza e trasmettono poi quei falsi valori ai propri figli che utilizzano come mezzi di comunicazione in modo ignobile " è il commento di Borrelli sui social, che aggiunge " li educano ad una bassa morale conducendoli alla strada della delinquenza. Non c’è altro rimedio, per salvare questi bambini, che allontanarli dalle loro famiglie per concedere loro una vita ed un’educazione migliori ".