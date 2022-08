Paura sull'aliscafo per Ischia: lo scontro col molo, ferita anche una neonata

Tanta paura per i cento passeggeri imbarcati su un aliscafo diretto a Ischia che, nella tarda mattinata di oggi, ha urtato il molo San Vincenzo del porto di Napoli. L’imbarcazione era appena partita, ma qualcosa è andato subito storto, dato che lo scafo ha impattato la banchina creando caos e preoccupazione a bordo. Ventotto persone sono rimaste ferite ma, per fortuna, in maniera lieve. Solo tre passeggeri hanno subito danni più seri. Secondo le prime testimonianze dei presenti, l’aliscafo “Città di Forio” aveva mollato da poco gli ormeggi al molo Beverello, intorno alle ore 12, diretto a Ischia Porto e Forio, con un centinaio di passeggeri imbarcati.

"L'aliscafo – ha raccontato Rodolfo Raiteri, capo reparto operativo della Campania della guardia costiera – ha avuto un'avaria al timone, mentre stava uscendo dal porto di Napoli. Il comandante non ha avuto il tempo di reagire e la barca ha sbattuto contro la banchina del molo San Vincenzo” . La barca, di tipo monocarena, non rischia di affondare, ma l'urto ha causato terrore a bordo e diverse persone hanno lamentato conseguenze fisiche. Sul posto sono arrivati poco dopo i soccorsi, mentre la guardia costiera è intervenuta via mare con alcune motovedette. Successivamente sono giunte anche le ambulanze del 118, con gli operatori sanitari che si sono occupati dei feriti.

Una bambina di pochi mesi che si trovava a bordo dell'aliscafo, come hanno confermato alcuni soccorritori, è stata portata a terra con una motovedetta della guardia costiera e quindi trasportata in ospedale per accertamenti. La zona di fatto è chiusa al pubblico poiché demanio militare; attualmente i passeggeri ancora sul molo sono assistiti e saranno trasferiti con alcuni bus al Beverello per riprendere il viaggio verso Ischia. Il “Città di Forio”, invece, si trova ancora fermo nel punto dove ha impattato, a poca distanza dal faro che contraddistingue il frangiflutti occidentale dell'approdo napoletano.