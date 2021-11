Ancora polemiche per l’eredità di Maradona: Diego junior attacca il Napoli calcio

È il suo destino: quello di far discutere, sempre, sia in vita sia dopo la morte. Un nuovo capitolo si aggiunge alle polemiche dei familiari del calciatore Diego Armando Maradona e il motivo è sempre lo stesso: l’eredità lasciata dal campione argentino, materiale e immateriale. In questo caso, a lamentarsi è Diego junior, il figlio napoletano del pibe de oro, il quale ha stigmatizzato sui social l’iniziativa del Napoli calcio di indossare le casacche con il volto di Maradona nell’ultima partita giocata contro il Verona. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha prodotto tre magliette con colori differenti dopo aver chiuso l’accordo sui diritti di immagine con Stefano Ceci, l’ex manager del calciatore, il quale ha dimostrato, attraverso i suoi legali, di essere ancora il titolare di quei diritti.

La cosa non è andata giù a Diego junior, che ha minacciato di rivolgersi ai propri legali per risolvere la questione. “Sia chiaro – ha dichiarato a la Repubblica – per me è un grande orgoglio che gli azzurri siano scesi in campo con le divise dedicate a mio papà, ma mi sorprende che un club serio come il Napoli non abbia prima concordato questa iniziativa con noi eredi, gli unici autorizzati a sfruttarne i diritti d'immagine. Invieremo una lettera dei nostri avvocati a De Laurentiis per chiarire la situazione, senza avere peraltro l'intento di portarlo in tribunale” .

Maradona jr ha anche fatto sapere che non parteciperà all’iniziativa del 28 novembre allo stadio, in occasione della partita contro la Lazio, quando sarà installata la statua del pibe de oro nel piazzale di Fuorigrotta, fatta realizzare proprio da Ceci e donata alla città di Napoli. È guerra, quindi, tra il figlio napoletano del campione argentino e il suo ex manager. In Argentina, invece, continuano le polemiche sull’eredità, una telenovela che va avanti da tempo e per la quale verranno scritte altre pagine dalla cronaca internazionale. Tutto questo, a poche settimane dal 19 dicembre, data in cui verrà svolta un’asta che partirà dall’Argentina ma avrà un respiro mondiale, poiché verrà svolta in streaming. Diversi beni e oggetti appartenuti a Diego Armando Maradona potranno essere acquistati da tifosi, collezionisti e appassionati di tutto il mondo.