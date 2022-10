Bidone dell’immondizia per coprire la buca in strada: la curiosa soluzione dei residenti

Al Rione Traiano di Napoli una buca sulla strada è stata “tappata” con il bidone dei rifiuti. A segnalare la notizia sui social media è stato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. La pericolosa cavità, provocata dalla mancata manutenzione del manto stradale, era stata dapprima coperta con dei ferri e un telo, poi, essendosi allargata, qualcuno ha pensato di coprirla con un cassonetto dell'immondizia. È così che i residenti del Rione Traiano hanno deciso di rimediare a una buca sull’asfalto che con il passare dei giorni aumenta sempre più di diametro. A segnalare il disagio a Borrelli è stata una cittadina del luogo.

“Davanti all'ingresso della chiesa della Madonna della Salette in via Romolo e Remo – ha denunciato la donna – è già la terza volta che il manto stradale sprofonda fino poi a formare una buca che mano a mano si allarga. E per tre volte sono venuti a rifare la strada tanto è vero che per un periodo hanno interrotto il passaggio tanto era grande la voragine. Ora mi chiedo: in che modo vengono fatti lavori se dopo poco si ritorna ad avere sempre lo stesso problema? La buca diventa sempre più grande ed è già da una settimana che è lì” .