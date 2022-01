Butta il figlio di 2 anni in mare e tenta il suicidio: morto il piccolo

Un bimbo di due anni è annegato in mare a Torre Del Greco, in provincia di Napoli, nella tarda serata di domenica. Da una prima ricostruzione dell'accaduto sembrerebbe sia stata la madre a gettarlo in acqua. La donna, che avrebbe manifestato propositi suicidari, è stata interrogata dai carabinieri per tutta la notte. Oggi pomeriggio, saranno eseguiti gli accertamenti autoptici sulla salma del piccolo.

La tragedia

Una tragedia che si è consumata a poche ore da quella di Morazzone, dove un padre ha ucciso il figlio di 7 anni e nascosto il cadavere nell'armadio. Il corpicino senza vita del bimbo di 2 anni è stato rinvenuto nelle acque del Lido La Scala, uno stabilimento balneare di Torre Del Greco, attorno alle 22.30 di domenica sera. Ad allertare i carabinieri sono stati alcuni passanti che, a quanto si apprende, hanno notato il piccolo in acqua. Nonostante i tentativi di salvataggio, dapprima da parte di alcuni giovani e poi dei soccorritori, per il bimbo non c'è stato nulla da fare.

"È stata la madre"

Da una prima ricostruzione sembrerebbe trattarsi di un figlicidio. Alcune persone hanno raccontato ai militari dell'Arma di aver visto la donna lanciare in acqua il figlioletto salvo poi tentare di farla finita. La giovane mamma sarebbe stata fermata dai passanti prima dellarrivo dei carabinieri. I pm della procura di Torre Del Greco stanno procedendo con gli accertamenti del caso. Il fazzoletto di spiaggia dove si è consumata la tragedia, al civico 20 di via Calastro, è stato sottoposto a sequestro giudiziario. La madre del bimbo, invece, è stata interrogata per tutta la notte. Nel pomeriggio di oggi si procederà con gli esami cadaverici, un atto dovuto per confermare la dinamica del decesso.

"Siamo sotto choc"