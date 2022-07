Bloccato a terra e preso per il collo: l’aggressione choc a Napoli

Immaginatevi di camminare in strada e di essere aggrediti da due uomini che, a scopo di rapinarvi, vi buttano a terra, vi tengono bloccati e vi chiudono la bocca con una mano. Un incubo che nessuno vorrebbe vivere. Eppure è accaduto. L’orribile atto di violenza si è consumato nel quartiere Vasto a Napoli, un tempo area gioiello della città ed oggi zona in cui domina il degrado, come denunciano da tempo cittadini e commercianti. La terribile vicenda, compiuta da due immigrati, è avvenuta lo scorso maggio in piazza de Nicola, alle spalle di Porta Capuana, ma è balzato agli onori delle cronache dopo la diffusione delle immagini, catturate dalla telecamera di un negozio, avvenuta soltanto nelle ultime ore.

Il filmato è agghiacciante e conferma il disperato grido di allarme lanciato più volte dai cittadini ormai esasperati da una situazione non più sostenibile. Tutto accade nel giro di pochi secondi. Due immigrati si avvicinano ad un ragazzo, lo accerchiano e lo aggrediscono senza pietà. Gli stranieri bloccano la "preda" nel probabile tentativo di strappargli qualcosa dalle mani.

Uno lo tiene fermo mentre l'altro lo trattiene per il collo, da dietro, tappandogli la bocca. Il giovane prova a difendersi ma è tutto inutile. I due immigrati lo sollevano in aria e poi lo scaraventano sull’asfalto. Nonostante tutto lo sventurato non si arrende tanto che cerca di rannicchiarsi per parare i colpi.

Il video, pubblicato sui social dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli che l'ha ricevuto da un commerciante della zona, termina mentre l'aggressione è ancora in corso.