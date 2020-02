Bomba nella notte in una banca di Giugliano, ma il colpo non va a segno

Un nuovo tentativo di rapina in un istituto bancario di Giugliano in Campania, nel Napoletano. Una bomba è esplosa nella notte all’ingresso della filiale della Banca Popolare di Bari di via Oasi del Sacro Cuore. La deflagrazione ha danneggiato la porta blindata e due bancomat, ma i ladri non sono riusciti a portare a termine il colpo, dato che l’allarme li ha messi in fuga. La cassaforte non ha ceduto allo scoppio e i malviventi hanno desistito.

Sul posto sono intervenuti per i consueti sopralluoghi i carabinieri della Compagnia di Giugliano, che hanno avviato le indagini. Acquisiti i nastri delle telecamere di sorveglianza interne della banca, che avrebbero ripreso parte dell'assalto, e quelle installate sui bancomat, che potrebbero invece avere ripreso anche il momento in cui è stata piazzata la bomba. Un episodio molto simile è accaduto, sempre a Giugliano in Campania, circa un mese fa.

I malviventi allora sono entrati in azione con il volto coperto, hanno utilizzato una grossa tavola di legno per sfondare la vetrata della filiale del Banco di Napoli di Giugliano in Campania, nella periferia napoletana. Una volta entrati all’interno hanno cercato di prelevare i soldi dal bancomat, ma non ci sono riusciti perché è scattato l’allarme e sono stati costretti a fuggire. Prima di andare via e far perdere le proprie tracce, i ladri hanno distrutto mobili e suppellettili della filiale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. I militari hanno effettuato i rilievi del caso e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalite agli autori del tentato furto. Non è la prima volta che i rapinatori cercano di prendere d’assalto il Banco di Napoli, spesso soggetto alle angherie dei malviventi.

All’inizio dello scorso anno, come nel film “Lo chiamavano Jeeg Robot” una banda di malviventi, approfittando degli spari dei botti di Capodanno, ha portato via un bancomat pieno di denaro in contanti. L’episodio è accaduto sempre a Giugliano in Campania, nel Napoletano, dove i rapinatori con una bomba carta hanno provocato un'esplosione che ha sradicato il bancomat della filiale del Banco di Napoli al corso Campano. I banditi, poi, lo hanno caricato su un camioncino con una gru, scappando via per le strade della città in festa per l’arrivo del nuovo anno. Allertati dai sistemi di allarme sono giunti sul posto i carabinieri della compagnia di Giugliano.

Per strada i militari hanno trovato ancora i detriti dell’esplosione e hanno rilevato diversi danno al manto d’asfalto, dato che il bancomat è stato trascinato sul marciapiede dai malviventi. Le forze dell’ordine hanno inseguito la banda di rapinatori, che nel frattempo non erano riusciti a far perdere le loro tracce, bloccando una fuga diventata disperata. Il bancomat con i soldi è stato recuperato e i banditi arrestati.

