A fuoco la corona per le Quattro giornate di Napoli

Un gesto vile ha provocato l’immediata reazione delle istituzioni locali. Questa notte, nel quartiere Vomero di Napoli, alcuni ignoti hanno bruciato la corona apposta sulla lapide che commemora le Quattro giornate del capoluogo campano, nelle vicinanze del liceo classico “Jacopo Sannazaro”. A darne notizia, attraverso il suo profilo Facebook, è stata Clementina Cozzolino, presidente della V Municipalità della città partenopea. “Stanotte – ha sottolineato l’esponente politico – è accaduto un episodio gravissimo. La Municipalità 5 si attiverà subito per ripristinarla. Come ho sempre detto la memoria è importante e le nostre libertà vanno difese ogni giorno” .

La presa di posizione dell’Anpi

In merito alla vicenda, come riporta il quotidiano Napoli Today, è intervenuta anche l’Anpi di Napoli. L’associazione dei partigiani ha stigmatizzato, senza mezzi termini, l’episodio. “Quanto stanotte accaduto davanti al Liceo Sannazaro di Napoli – è scritto in una nota – è un atto condannabile sotto ogni punto di vista. Ignoti (si spera ancora per poco tempo) hanno, infatti, dato fuoco alla corona commemorativa ivi posta in occasione del 79° anniversario delle Quattro giornate. Potrebbe essere stato un gesto inconsulto o una provocazione politica; nell'uno e nell'altro caso trattasi di incommensurabile ignoranza da parte di chi ha pensato e realizzato una cosa simile” . I responsabili del sodalizio chiedono che venga posta una nuova lapide in ricordo dei caduti in guerra del 1943.

Le Quattro giornate

La vicenda storica ricordata con il nome delle Quattro giornate fa riferimento all’insurrezione popolare con la quale, tra il 27 e il 30 settembre 1943 durante la Seconda guerra mondiale, la popolazione civile e militari fedeli al Regno del Sud riuscirono a liberare la città di Napoli dall'occupazione delle forze tedesche della Wehrmacht. Questa azione valse alla città il conferimento della Medaglia d'oro al valor militare e consentì alle forze alleate, al loro ingresso a Napoli il primo ottobre 1943, di trovare la città già libera dai tedeschi, grazie al coraggio dei suoi abitanti, ormai esasperati e ridotti allo stremo per i lunghi anni di guerra.